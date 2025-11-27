El programa de 'Todo es mentira' decide homenajear con humor al que fue su colaborador tras decretarse su entrada en Soto del Real

En 2021, 'Todo es mentira' recibía al ministro José Luis Ábalos como nuevo colaborador. Sin embargo, tres años después tuvo que abandonarlo tras ser imputado en el caso Koldo. Ahora, en noviembre de 2025, el programa recibe la noticia en directo de que entrará, junto a Koldo García, en prisión provisional por riesgo de fuga.

Por ese motivo, Risto Mejide y sus colaboradores deciden tirar de humor para hacerle una despedida y homenajear al que un día fue su compañero con un vídeo y un hastag que pide su liberación.

El cómico homenaje a Risto Mejide

La música de funeral suena en el plató al conocer la noticia del día: Leopoldo Puente decreta la entrada en Soto del Real de José Luis Ábalos. El exministro pasó mucho tiempo en el programa, tanto que Risto Mejide asegura: "Todavía puedo olerlo". Por eso motivo, el equipo ha decidido hacerle un homenaje recordando sus mejores momentos en 'Todo es mentira'.

Tirando de ironía, Miguel Ángel Martín señala: "Es muy difícil hacerse a la idea de que no va a volver más. No hay derecho. Siempre se van los mejores colaboradores". Risto Mejide, por su parte, confiesa que "Haya hecho lo que haya hecho... Nos cae bien. No es incompatible, ¿no?".

Ante este motivo y, teniendo en cuenta que "no hay ninguna posibilidad", el programa pone en marcha para su "gente" un hastag: #FreeJoséLuis. "El primer hastag de la historia que no va a ser trending topic, que nadie espere eso. Es simplemente de apoyo, de consuelo, de recuerdo, de José Luis estamos contigo en los peores momentos que son ahora. Hasta ahí llega nuestra colaboración con José Luis Ábalos", apunta entre risas el presentador.