Un pueblo entero contra una inquiokupa agresiva: “No debo nada a nadie, es mi casa”

La inquiokupa de Camarena (Toledo) se inventa delitos contra su persona: “Dice que le hemos pinchado las ruedas del coche, le hemos cortado la luz...”

José María Fernández se ha desplazado hasta la localidad de Camarena (Toledo) para conocer la desesperada situación de los propietarios de una vivienda okupada por una mujer inquiokupa de carácter agresivo que lleva desde 2019 dentro de su vivienda y sin ninguna intención de marcharse.

Junto con la propietaria de la vivienda y los miembros de la empresa Desokupación, las cámaras de ‘En boca de todos’ han intentado conocer la versión de la inquiokupa que cuenta con la oposición del pueblo de Camarena por el uso que está realizando de una propiedad que no es suya. La okupa lleva en la casa desde 2019 y desde el año 2023 sin pagar el alquiler de la vivienda que considera de su propiedad: “Perdona, no le debo nada. Me iré cuando me lo diga un juez, yo estoy enferma y no le debo nada a nadie, esta es mi casa”.

Una realidad que no tiene nada que ver con la que asegura haber sufrido Merche, la dueña de la casa desde el 2019, año en el que esta mujer entró en su casa: “Ella pagaba una renta que estaba estipulada en contrato, renta que ella decidió bajar por su cuenta. Le dijimos que eso no podía ser y que tenía que ir poco a poco subiendo la renta hasta pagar lo que estaba estipulado. Ella se negó y en 2021 le dijimos que tenía que abandonar la vivienda, ella lo amplió por el tema del COVID, pero en 2023 dejó de pagar… Mientras todo esto, las agresiones a mis hijos… El 30 de septiembre le comunicamos de forma oficial que se tenía que marchar de la vivienda porque el contrato dejaba de estar en vigor”.

El reportero de ‘En boca de todos’ ha estado hablado con varios vecinos y gente en el bar, y todos aseguran que la fama de la inquiokupa es complicada. Acusa a la propietaria y los vecinos de agresiones: “Se ha inventado que le han cortado la luz, le han pinchado las ruedas del coche…”, cuando la parte contraria asegura que ha sido ella que ha agredido a los propietarios en varias ocasiones “Bajó, tiró el palo y le dio a mi hija en la cabeza”.

Nacho Abad ha querido hablar en directo con la inquiokupa, pero no ha abierto la puerta y el presentador ha hecho un llamamiento a la policía local de Camarena: “La policía de Camarera que sepa que hay un coche aparcado sobre una acera, a mí si aparco en la acera me ponen una multa”.