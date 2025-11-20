Desokupación de riesgo: ‘En boca de todos’ consigue que el hermano de un preso fugado de la cárcel por asesinato acepte abandonar la vivienda que tiene okupada
Ocho agentes de la Policía Nacional acuden a la vivienda para conocer la postura de los okupas, un matrimonio con un niño
La presencia de la empresa Desokupación y las cámaras de ‘En boca de todos’ consiguen que el hermano de un preso fugado de la cárcel por asesinato acepte desalojar la vivienda que lleva un año okupando en la localidad madrileña de Aranjuez.
José María Fernández, reportero de 'En boca de todos' se ha desplazado hasta la localidad madrileña de Aranjuez para conocer los detalles de la okupación de riesgo de la vivienda de Jimena, una mujer que le hizo un favor a una amiga y lleva un año sin cobrar el alquiler de su casa. Una okupación que ha resultado ser de riesgo debido a la agresividad de los okupas y su relación con un preso fugado.
Jonathan y Miriam, dos okupas temidos en el barrio
Desafiantes y presuntamente cuentistas, ellos son Jonathan y Miriam, la pesadilla del propietario de una casa en Aranjuez. Son una pareja de feriantes temidos por todos los vecinos de la zona por su actitud violenta, su perro de presa y su relación familiar con un fugado de la prisión por asesinato.
Jimena, la propietaria de la vivienda: “Fingió ser mi amiga y se hizo mi okupa”
“Fingió ser mi amiga, confié mucho en ella y se hizo mi okupa. Ella me decía que vivía en unas condiciones malas y que el niño estaba mal... Le dije que nuestro piso estaba totalmente reformado, pero no se puede confiar en nadie. Es injusto y tan deprimente que no se puede confiar en una amistad... Me estaba pagando 650€, tiene tres habitaciones, una cocina independiente... En ese momento estábamos pagando de hipoteca de 750€, no nos pagó ni la fianza”, ha sido ha intentado explicar Jimena, la propietaria de la vivienda cómo los okupas se apoderaron de su vivienda aprovechando la supuesta amistad que les unía: “Su hijo iba a la misma clase que el mío”.
Según le ha explicado a Nacho Abad el alquiler se realizó sin contrato confiando en la amistad que les unía: “No se le hizo contrato porque no entregó fianza, pero me dijo que en un año lo hacíamos... Tenemos las transferencias, en su momento fue por una amistad... Cuando pasó el año dejó de pagar y me dijo que la demandara porque se iba a hacer okupa”.
Los okupas acepta abandonar la vivienda
Al mismo tiempo que Jimena hablaba con las cámaras de ‘En boca de todos’, Toni, de la empresa Desokupación, hablaba con los 8 agentes de la Policía Nacional desplazados hasta la vivienda para saber qué habían hablado con el matrimonio okupa.
Al parecer, y de forma contraria a su decisión del día anterior, el matrimonio okupa había pedido a la Policía Nacional una semana de plazo para abandonar la vivienda de forma voluntaria. Una decisión que podía haber sido precipitada por la presión mediática.