Horizonte 17 OCT 2025

Mosab Hassan Yousef repasó su infancia en la órbita de Hamás, relató torturas, detenciones y su decisión de actuar contra los atentados suicidas

Estupefacción en ‘Horizonte’ con las palabras de un doctor en Gaza, que justifica las ejecuciones: “Son traidores”

Mosab Hassan Yousef, hijo del confundador de Hamás, habló en ‘Horizonte’, poco antes del acuerdo de paz o tregua, sin ambages sobre su infancia y su proceso de desencanto: “Me crie en una cultura que alababa la violencia, excluía a las mujeres, a las personas de color y lo más importante, discriminaba al pueblo judío simplemente por ser judíos”

Mosab explicó que fue testigo directo de “decenas de ataques suicidas con bombas” y que vio morir tanto a judíos como a árabes en esos atentados:

“Mi infancia transcurrió en un entorno muy violento… Fui testigo directo de decenas de ataques suicidas con bombas en los que Hamás y otras facciones palestinas mataron a personas indiscriminadamente.”

De preso a informante

El invitado relató también su paso por la prisión y cómo aquello le llevó a cuestionarlo todo: “Me arrestaron por participar en actividades de Hamás y fui enviado a una prisión israelí, donde pasé 16 meses… Usaron torturas para extraer información de los sospechosos, matando a muchos palestinos en las cárceles israelíes. Fue entonces cuando comencé a cuestionarme la verdadera naturaleza de Hamás”.

Mosab aseguró que esos episodios fueron determinantes: pese a los privilegios y el estatus que pudo haber disfrutado por su apellido, terminó viendo a la organización “como enemigo de nuestro pueblo” y tomando la decisión, que él califica de “muy difícil”, de actuar en contra de las consignas del entorno familiar y político.

“Trabajé para impedir atentados”

El exmiembro de Hamás relató que su objetivo fue, desde el principio, salvar vidas: “Nuestro principal objetivo era saber cómo podíamos llegar hasta un terrorista suicida antes de que alcanzase su objetivo”, dijo en la entrevista.

Añadió que, durante años, vivió con el riesgo de ser capturado o asesinado por esa postura: “Fue un trabajo muy, muy peligroso… estuve muy, muy cerca de ser capturado, de ser asesinado”.

Durante la conversación, Mosab reprochó a quien en Occidente romantiza o relativiza la violencia: “Validar la violencia en Oriente Medio significa literalmente llamar a esa misma violencia a nuestro patio trasero, a nuestras puertas”, señaló.

La firmeza de su testimonio

Mosab no rehuyó el coste humano y personal de su ruptura: reconoció amenazas directas: “Unos meses antes de mi partida, recibí una llamada telefónica de Ismail Haniyeh, líder de Hamás, amenazándome”.

Reconoció que su relación con su padre fue compleja pero no carente de afecto. “Aunque mi padre fundó Hamás, tuve una muy buena relación con él hasta el último día. Él me quería y yo lo quería”, dijo, y subrayó que aun así decidió enfrentarse a lo que consideraba inmoral.

Un médico en la franja de Gaza justifica las ejecuciones

Poco antes, Iker Jiménez entrevistaba en directo al doctor Reefat Alathamna que atendía al programa desde la franja de Gaza y que, en contraposición a las declaraciones de Mosab, justificaba las últimas ejecuciones de Hamás creando una gran estupefacción en el plató de 'Horizonte'.

“Son colaboradores de Israel, son traidores y como no hay poder judicial… no hay forma de juzgarlos más que ejecutarlos", aseguraba en directo.