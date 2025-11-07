Horizonte 07 NOV 2025 - 03:11h.

La tensión de la tertulia sobre el llamado caso Koldo se rompió este jueves en ‘Horizonte’ con un momento inesperado que terminó en carcajadas. Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, uno de los nombres vinculados a la trama de las mascarillas, vivió un pequeño susto en directo al estar a punto de caerse de la silla mientras intervenía en el debate.

El periodista y colaborador explicaba los supuestos vínculos entre Ángel Víctor Torres, el exministro José Luis Ábalos y Aldama, cuando su asiento pareció moverse de repente, provocando la sorpresa de todos los presentes.

“No quieren que hables, Ramón”

Iker Jiménez y el resto de tertulianos reaccionaron entre risas, bromeando con el percance. “¡Te han movido la silla, Ramón!”, exclamó uno de los colaboradores entre carcajadas, mientras Jiménez añadía con ironía: “No quieren que hables, Ramón”.

Bermejo, que se tomó el momento con humor, replicó: “Ya lo que me faltaba”, provocando una nueva oleada de risas. El presentador zanjó el asunto en tono distendido: “Seguro que mañana se hace viral”.

De la trama Koldo al humor involuntario

Antes del divertido incidente, Bermejo hablaba con firmeza sobre su conocimiento del caso y defendía la actuación de la formación, Fuerza Canaria, primera, según aseguró, en denunciar presuntas irregularidades en las contrataciones de material sanitario.

El debate, que giraba en torno a los vínculos políticos y empresariales de la trama, terminó con un cierre mucho más relajado de lo previsto.