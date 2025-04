Risto Mejide se ha mostrado tajante durante la emisión del programa 'Todo es mentira' que ha tenido lugar en Cuatro este lunes. Y es que un usuario le ha dejado caer en redes sociales que cómo podía "decir que Trump no sabe de lo que está hablando", puesto que en un momento dado del programa, el presentador de Cuatro había dejado caer algo parecido. Risto Mejide no solo ha reiterado sus palabras, sino que le ha dicho unas palabras "al usuario anónimo de las redes que ahora mismo no quiero ni recordar".