''Creo que está mal aconsejado, tiene un grupito de personas al lado que le hacen ver una realidad que no existe. En España todo el mundo lo quieren, no le atacan... Él ha pedido varias veces amparo a la Casa Real, le ha contestado que hay libertad de expresión y que no pueden hacer nada y él ha dicho 'lo voy a hacer yo porque soy así de chulo y porque estoy muy bien de salud'', explica la periodista.