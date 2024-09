Exclusiva | El hijo del pediatra asesinado en Almería: ''Mi padre no llevaba un cuchillo, estaba en su casa y se defendió''

Rafael Piorno fue hallado apuñalado en su casa de Roquetas del mar, en Almería

'En boca de todos' ha hablado, en exclusiva, con el hijo y con una amiga de la víctima

La sobrina de la podóloga brutalmente asesinada habla por primera vez: "Queremos que pague quien tenga que pagar"

Rafael Piorno fue hallado maniatado y apuñalado en su casa de Roquetas del mar, en Almería. Según la investigación policial, habría sido un policía nacional el encargado de urdir el asesinato que acabó con la vida del pediatra de 76 años el pasado mes de agosto.

'En boca de todos' ha seguido de cerca el crimen y ha conseguido, en exclusiva, muchos más datos al respecto. Según explica la reportera del programa, el policía se llama José Javier y llevaba unos dos años yendo a la consulta de Rafael.

Al parecer, el policía vio indicios de la alta calidad de vida del pediatra y urdió un plan: ''Contacta con una persona para que le ayude con la tarea pensando que iba a ser servir y cantar 'llego, me llevo lo de la caja fuerte y se acabó'. Se fue todo de madre porque el presunto autor del crimen termina apuñalando a Rafael''.

Para conocer más a fondo todo lo ocurrido, el programa ha contactado con Miguel Ángel, el hijo de la víctima, quien ha entrado en directo en el programa para explicar a fondo todos los detalles del suceso.

Respecto a cómo se enteró de que habían matado a su padre, Miguel Ángel lo ha explicado: ''Yo me entero porque yo mantenía una relación telefónica diaria de tres o cuatro llamadas con mi padre. El jueves hablo con él, el viernes me pongo en contacto con él por mensaje de texto, le llamo, no me contesta (...) Cuando veo que pasa un día hablo con una vecina para que se acercara a la casa y ella es la que encuentra esta situación''.

Miguel Ángel revela de qué conocía su padre al policía nacional detenido: ''Por lo que podemos saber era un paciente de mi padre, esta persona iba a atenderse. Nunca fue amigo de mi padre, pero sí que al visitarle hablaría con mi padre, estudiaría el perfil de mi padre y tomaría sus conclusiones para que fuese víctima de un robo''.

''Aquí hay una persona un poco más inteligente y uno más tonto. El policía era el que era un poquito más inteligente y el que entra en la casa, con un pasado criminal, con problemas de drogas, es el tonto'', añade el hijo del pediatra asesinado.

Y desmiente que su padre tuviese un cuchillo en el momento del ataque: ''Mi padre estaba en su casa a la hora de la comida, esta persona va a la casa con la idea de visitar la casa para comprarla y lo primero que hace es atacar a mi padre. Él estando en su casa, se defendió con lo primero que tenía, mi padre no llevaba un cuchillo encima, no lo escondía, mi padre estaba en su casa''.

El programa ha entrevistado en directo a una amiga de la víctima

'En boca de todos' ha hablado en directo con Elena, amiga de la víctima, quien explica que el asesinado no podía ofrecer resistencia: ''Era un hombre mayor, como persona de 76 años apenas andaba bien, no lo entiendo, él no podía resistirse''.