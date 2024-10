El desfile del 12 de octubre, marcado por la intensa lluvia, deja imágenes sorprendentes en la tribuna real

La fuerte lluvia que ha caído sobre Madrid no ha impedido la celebración este sábado del desfile del Día de la Fiesta Nacional , aunque se ha acortado su duración, y los ciudadanos que, desafiando el mal tiempo, se han acercado hasta el Paseo del Prado, no han podido disfrutar del paso de los aviones ni del salto paracaidista.

Este año la legión ha marchado a paso ordinario y no rápido como suele hacerlo para acelerar el desfile, ya que de esta manera no hace falta dejar tanto espacio entre unas unidades y otras. No ha faltado su mascota, que en esta ocasión ha sido un borrego macho de seis kilos, de nombre Killo. Una vez finalizada la parada militar, los reyes Felipe y Letizia y la princesa de Asturias se han trasladado al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.