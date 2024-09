La apuesta de Noticias Cuatro por moda española, joven y sostenible que marca tendencia: "Ser sostenible en estilismo no es fácil. Hay que interiorizar el reutilizar"

Para Mayra, "la ropa no debería ser el centro de atención". Tampoco "los cuerpos de las mujeres". "Todo lo que sea muy corto, muy ajustado o mucho escote, no encaja", explica, y agrega a la lista de lo que queda fuera "todo lo que no sea cómodo". "Alba no puede estar preocupada por un zapato o por si se ve algo cuando se mueve, tiene que estar cómoda".