Taylor Swift desvela la portada de su nuevo disco: la reacción de los swifties y una sorpresa

La artista ha desvelado el misterio en el podcast de su novio: el jugador de futbol americano Travis Kelce.

Entre las canciones --que también ha desvelado-- habrá una colaboración con la artista Sabrina Carpenter.

Atención swifties porque ya tenemos la portada del disco de Taylor Swift, de su esperado último disco. Lo ha anunciado a todo el mundo hace sólo unas horas y las reacciones, y la locura, ya se han desatado.

Llevaban esperando dos días. La cantante ha contado que el disco trata sobre sus vivencias y sentimientos detrás del escenario durante su última gira.

La última de las 12 canciones esconde una sorpresa que algunos fans ya habían intuido. Una nueva era marcada por el naranja, un color que teñirá el próximo 3 de octubre todos los rincones del planeta. Mientras, su portada ya lo ha hecho con las calles de Times Square.

La artista ha adelantado el nombre del trabajo, las 12 canciones que lo componen y la portada del mismo, todo ello en el pódcast del jugador de fútbol americano y pareja de Swift, Travis Kelce, 'New Heights Show', que conduce el programa junto a su hermano Jason.

Así, ha explicado que se trata de un trabajo que compuso durante su paso por Europa con la gira 'The Eras Tour' --la más taquillera de la historia, habiendo recaudado más de 1.900 millones de euros, según The New York Times--.

"Este álbum trata sobre lo que sucedía entre bastidores en mi vida personal durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante. Surge del lugar alegre, salvaje y dramático en el que me encontraba en mi vida, y esa efervescencia se refleja en este disco. Y, como has dicho, son temazos", ha añadido Swift en el programa.

Los nombres de las doce canciones también se han desvelado: 'The Fate of Ophelia', 'Elizabeth Taylor', 'Opalite', 'Father Figure', 'Eldest Daughter', 'Ruin the Friendship', 'Actually Romantic', 'Wi$h Li$t', 'Wood Cancelled!', 'Honey' y, por último, 'The Life of a Showgirl', que además de dar nombre al disco, contará con Sabrina Carpenter.

Este trabajo llega después del lanzamiento de 'Tortured Poets Department' en 2024, un trabajo de 31 canciones que hace que parezca corto 'The Life of a Showgirl'.