Carlos Segarra, sobre el ladrón asfixiado por un policía en Torrejón de Ardoz: "Acababa de salir de prisión"

El policía municipal que aplicó el mataleón a un ladrón: en libertad con cargos, con un expediente y suspendido de sus funciones

Las lágrimas del hermano del ladrón fallecido presuntamente a manos de un policía en Torrejón: "Estaba enfermo, tenía esquizofrenia"

El Policía Municipal fuera de servicio que se enfrentó a un hombre magrebí de 33 años que le intentó robar el móvil y resultó fallecido después de que el agente le aplicase la técnica del mataleón, ha sido puesto en libertad con cargos. Además, a este policía, se le ha abierto un expediente y le han suspendido de sus funciones.

Todo ocurre cuando dos policías celebraban junto a otro grupo la jubilación de uno de ellos en Torrejón de Ardoz, Madrid. El agente nota que le roban el teléfono móvil y corre detrás del presunto ladrón hasta que le alcanza y le inmoviliza con la técnica del mataleón. Al llegar los servicios de emergencia este hombre había fallecido.

La familia del hombre de 33 años, entró en el programa y su hermano con lágrimas en los ojos, pedía justicia: "¡Qué vean los vídeos, quiero justicia!".

Ante las palabras de Morat indicando que no hubo ningún robo, Nacho Abad planteaba al invitado si cree que es un caso de racismo. En ese momento, Morat se emocionaba y decía: "Yo creo que si, se ve en los vídeos como los vecinos le piden que le suelte porque le estaban ahogando y no lo hacen", señalaba el hermano del fallecido. Además, añade, que su hermano no estaba bien psicológicamente: "Tenía esquizofrenia, tenemos informes médicos".

Carlos Segarra no entiende la actitud de la familia

El expolicía y abogado, después de ver el dolor de la familia, ha mostrado su total compresión por el duro momento que están pasando, pero señalaba un dato que no entendía y explicaba: "Sabiendo la enfermedad que padecía y los problemas psiquiátricos que tenía, no entiendo cómo le dejaban circular libremente".

En ese momento, Nacho Abad afirmaba que la familia no tenía recursos y Carlos Segarra le contestaba: "La familia ha dicho que estaba medicado y sabían cómo estaba. Esta persona cuenta con más de 20 antecedentes penales y hace 15 días que había salido de prisión".