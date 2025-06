Santos Cerdán, serio y contundente a la salida de su casa: "Voy a demostrar mi inocencia delante del juez"

El exsecretario sigue negándolo todo: insiste en que no es su voz, pero los documentos le señalan

Leire Díez habría investigado a líderes del PP en busca de 'trapos sucios': "Quedaba con empresarios para que le dieran información"

Esta misma mañana, las cámaras de 'En boca de todos' grababan la salida de Santos Cerdán de su domicilio. Con gesto serio, pero hablando muy claro ante los medios de comunicación, seguía indicando que no es su voz y que demostrará su inocencia delante de un juez.

Cuando tan solo quedan cinco días para su declaración oficial ante el juez, parece ser que la estrategia judicial de Santos Cerdán es negar que se reconozca en los audios que la UCO tiene contra él, desmontar esas pruebas y cuestionar la cadena de custodia.

"Como he dicho otras veces, voy a realizar las declaraciones delante del juez donde tengo que demostrar mi inocencia. Mientras no conozca la causa, que no la tenemos completa y la trabaje con mi abogado, no voy a hacer más declaraciones", afirmaba ante los medios de comunicación el que era el número 3 del PSOE.

Además, antes de entrar en el taxi que le estaba esperando en la puerta, Alba Sánchez le planteaba si seguía sin reconocerse en los audios, el exsecretario era claro y respondía: "Claro que sí".

El último movimiento de la defensa de Cerdán

Tras ver estas imágenes con semblante serio, pero tranquilo de Cerdán. 'En boca de todos' conocía una sorprendente petición del exsecretario. Santos Cerdán ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda su declaración para fijarla en julio. Su abogado alega "el volumen" y la relevancia pública de la causa y avisa que si no se cambia, su cliente se acogerá a su derecho a no declarar.