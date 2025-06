Miguel Barroso 19 JUN 2025 - 11:44h.

Dos policías municipales fuera de servicio pasean por Torrejón de Ardoz cuando un hombre magrebí de 33 años presuntamente intenta robar el teléfono móvil a uno de ellos. El agente corre detrás del presunto ladrón hasta que le alcanza y le inmoviliza con la técnica del mataleón. Al llegar los servicios de emergencia este hombre había fallecido. El agente ha pasado a disposición judicial mientras se investiga lo ocurrido.

Los dos agentes implicados en el suceso volvían de una cena en la que celebraron la jubilación de uno de ellos. Cuando lo interceptaron, el agente ahora detenido, le aplicó la técnica del mataleón, una maniobra muy peligrosa que puede provocar la muerte por asfixia.

Localizamos al hermano del presunto ladrón fallecido

Morat, muy afectado por la muerte de su hermano, atendía a las cámaras de 'En boca de todos' para pedir justicia. En primer lugar, según Morat "no ha habido ningún robo" y asegura, que solo ha visto las imágenes por redes de su hermano tirado en el suelo y no paraba de repetir que "no hay derecho", en referencia a lo que le han hecho a su hermano.

En segundo lugar, Morat explicaba, que la policía le ha dicho que el caso de su hermano se está investigando y que por ahora no sabe nada más: "¡Qué vean los vídeos, quiero justicia!", rezaba.

Ante las palabras de Morat indicando que no hubo ningún robo, Nacho Abad planteaba al invitado si cree que es un caso de racismo. En ese momento, Morat se emocionaba y decía: "Yo creo que si, se ve en los vídeos como los vecinos le piden que le suelte porque le estaban ahogando y no lo hacen", señalaba el hermano del fallecido. Además, añade, que su hermano no estaba bien psicológicamente: "Tenía esquizofrenia, tenemos informes médicos".

Una vecina interrumpe la entrevista y asegura que el fallecido era un delincuente

Mientras conocíamos el testimonio de Morat, una vecina que pasaba por la calle donde sucedieron los hechos, interrumpía la entrevista y contradecía la versión de Morat. "Claro que hubo robo, el magrebí que ha fallecido lo conocía todo el mundo aquí y no por nada bueno", gritaba esta vecina.