El programa se traslada hasta el lugar de los hechos para escuchar los testimonios de los vecinos

Personas rescatadas, destrozos en carreteras y cortes de luz y agua en varias localidades de Aragón por las fuertes tormentas

El pasado fin de semana las tormentas de agua y granizo descargaron con fuerza en Zaragoza y ocasionaron numerosos destrozos en infraestructuras por el desbordamiento de varios ríos y obligaron al rescate de una veintena de personas que habían quedado atrapadas en sus coches o en tejados por la crecida de los caudales.

Días después de lo ocurrido, los vecinos le recriminan al presidente de Aragón el haber llegado tarde a los pueblos afectados por el temporal y 'En boca de todos' se ha trasladado hasta el lugar para escuchar los testimonios de los vecinos que están muy enfadados por la situación que les ha tocado vivir y que recuerda a la fatídica DANA de octubre.

Erik es una de las personas que increpó la presidente de Aragón y explica, visiblemente enfadado, que su padre es tetrapléjico y que sin la ayuda de los vecinos no habría podido hacer nada: ''Salvaron a mi padre, fueron por otro camino, consiguieron saltar y contactar con mi padre que estaba en la cama, estaba en el colchón, pudo sobrevivir porque hizo de flotador. Mi madre se llevó la peor parte, le empujó en el baño, dio vueltas, probablemente no lo hubiese contado''.

''Los bomberos vinieron, estuvieron ayudando, pero la espera fue muy mala. El pueblo estaba oscuro, y cuando alumbré y vi el muro de mi casa tirado yo ya...'', explica Erik mientras enseña los destrozos a las cámaras del programa.

Por otro lado, Pedro, otro de los vecinos, cuenta qué le dijo al presidente de Aragón: ''Grité pidiendo que dónde estaba, que dónde estaban los recursos, que por qué había tardado, que me diera una explicación. No han aprendido de Valencia, esto es una pequeña Valencia. No podemos comparar evidentemente las víctimas porque es irrecuperable. No sé si sospechar que está premeditado por alguna cosa''.