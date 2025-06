Un enfermo psiquiátrico agrede y atemoriza con un cuchillo a la policía y a los vecinos que se crucen en su camino

Los vecinos de Elche, en Alicante, viven un auténtico infierno por culpa de un vecino que asiduamente protagoniza altercados y hechos violentos en el municipio. 'En boca de todos' ha podido hablar con José, un vecino del barrio que sufrió su furia, que lo único que hizo fue salvar a una familia a la que este individuo estaba amenazando de muerte.

Desde el año 2016, Rasid, este vecino violento, ha protagonizado innumerables incidentes y tiene antecedentes por brotes psicóticos. Como consta en algunas denuncias, ese mismo año se presentó desnudo en casa de un vecino con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano.

En su último altercado, desde el balcón de su vivienda y tras intentar secuestrar a una niña, gritaba "Alá es grande" mientras se autolesionaba. Tras un fuerte forcejeo con la policía, consiguen inmovilizarlo y retenerlo. El hombre se encuentra en la unidad psiquiátrica del hospital y la menor sana y salva.

José, víctima de este peligroso hombre: "Le pusieron una orden de alejamiento"

El programa hablaba con José, un vecino al que Rasid intentó matar: "Sin mediar palabra fue a apuñalarme y le pusieron una orden de alejamiento de 500 metros". Además explicaba, que él no estaba y fue una familia a la que este hombre estaba amenazando, la que le avisó: "Me llaman unos vecinos, voy a ayudarles y este señor me saca un cuchillo. Forcejeamos hasta que consigo quitarle el cuchillo".

José asegura que aunque existe una orden de alejamiento y por el momento este hombre está ingresado, tiene miedo de volver a encontrarse con él: "Su casa está aquí y volverá. Sabe que yo trabajo aquí en frente y puede tomar represalias contra mí", apuntaba.