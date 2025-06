Duro golpe para la familia de Sandra Palo: 'El Malaguita', que la violó y la mató en compañía ha pedido el tercer grado

'El Malaguita' fue uno de los asesinos de Sandra Palo, que fue condenado a 64 años de cárcel por secuestrar, violar, atropellar y quemar viva a la joven. Ahora, que tan solo lleva 22 años en prisión, ya ha solicitado el tercer grado y disfruta de permisos penitenciarios. 'En boca de todos' habla con la madre de Sandra Palo en directo para saber cómo se encuentra.

Uno de los culpables de la muerte de Sandra Palo desde hace cuatro años ya disfruta de permisos penitenciarios y ha realizado hasta 24 salidas ordinarias. También hace excursiones y visitas culturales e incluso se ha casado.

En el momento del crimen, la madrugada del 17 de mayo de 2003 era el único mayor de edad. Sandra Palo con 22 años y una leve discapacidad intelectual, espera el autobús en la Plaza Elíptica de Madrid para volver a casa tras salir con sus amigos. 'El Malaguita' junto a Ramón, Ramoncín y 'El Rafita' se bajan de un coche y la secuestran a punta de cuchillo. Acto seguido se la llevan a un descampado en Leganés y la violan, la atropellan y queman el cuerpo.

Hablamos con María del Mar, madre de Sandra Palo

Desesperanzada, la madre de Sandra Palo entraba en el programa y comenzaba asegurando que no le sorprende que 'El Malaguita' pueda salir en libertad: "Los otros tres salieron y dos de ellos han seguido delinquiendo. 'El Rafita' tiene más de 20 detenciones y creo que Ramón Santiago está en la cárcel por secuestro", apuntaba.

Nacho Abad comprendía el dolor y las palabras de María del Mar y confesaba, que este crimen hoy en día sería una prisión permanente revisable. La madre de Sandra Palo admitía que sí, pero añadía que al final da igual los años de condena si no se cumplen: "La condena es de 64 años y da igual aunque fueran 100 años porque no los va a cumplir. Yo quiero que cumpla los 64 años que tiene que estar, a mí que no me digan que se ha reinsertado y es un preso modelo porque no me lo creo", afirmaba la madre de Sandra Palo.