Una familia de Motril, atemorizada por un vecino peligroso: ''Le veo capaz de matar''

Una familia denuncia en el programa la situación que soportan desde hace un tiempo

Un padre secuestra a punta de pistola a su hija para protegerla de la pareja de su exmujer: "Mató a otra niña"

El abuelo y la madre de una menor de Motril, en Granada, están desesperados y acuden a 'En boca de todos' para denunciar la situación que llevan soportando desde hace algún tiempo. Todo comenzó cuando denunciaron un tocamiento por parte de un vecino a la menor, esto causó que el denunciado la tomase con ellos hasta el punto en que la familia teme por su vida.

Pese a que el vecino tiene una orden de alejamiento, la ha quebrantado y les ha amenazado en varias ocasiones. A francisco, el abuelo de la menor, le agredió y le dejó en el hospital con una parada renal y hematomas por todo el cuerpo. La familia no entiende que no se haga nada y denuncian su situación a través del programa.

''No entiendo cómo la justicia, yo entiendo que son causas distintas, pero la reiteración de los quebrantamientos es motivo para mandarlo a la cárcel y más teniendo en cuenta las lesiones que a mi me ha provocado, que he estado al borde de la muerte con los riñones completamente parados (...) He perdido 20 kilos en un mes, pero este hombre continúa con las agresiones, se regodea de que él, si tiene que pegarle una paliza a alguien, la pega'', comienza explicando Francisco.

Y continúa comentando que el vecino tiene varios problemas: ''Estamos hablando de una persona que tiene problemas, a parte probablemente seguro tiene hábitos tóxicos y se ve que la mezcla...Pero la justicia tiene que poner fina esto, esto no puede convertirse en otro caso de Almuñécar, pero como la justicia no meta mano en esto'', y recuerda que en Almuñécar un hombre mató a otro.

El abuelo de la menor afirma que su vecino siempre está en peleas y tiene órdenes de alejamiento de varias personas, además afirma que le ve ''capacitado para matar''.

Por otro lado, la madre de la menor cuenta lo que ocurrió con su hija: ''Mi niña me dijo que el vecino se acercó y le tocó el culo. Llamó por teléfono corriendo a su papá. Esto pasó cuando tenía 15 años'', y continúa: ''Le gritó y él se quedó mirándola fijamente (...) Bebe mucho y se droga mucho''.