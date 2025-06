Unos okupas dan una paliza de muerte a un matrimonio por intentar defender su casa: así es su duro testimonio

Una mujer embarazada y su pareja reciben una brutal paliza de los okupas de su casa: "Si tardan 30 segundos más, nos matan"

Un terrible suceso ha golpeado la localidad de Bujalance, en Córdoba. Óscar y Eloísa salieron de casa para pasar el día fuera y a su regreso se encontraron a una familia okupa viviendo en su casa. Los extraños desvalijaron la casa y dieron una paliza de muerte al matrimonio. Un equipo de 'En boca de todos' habla con ellos en directo, que nos enseñan las graves secuelas que padecen.

Sobre los okupas violentos, al parecer se trata de una familia conflictiva y conocida en la localidad en la que viven. Sus problemas habrían empezado cuando, hace unos años, cuando se metieron a la fuerza casa de otra vecina. Eloísa les denunció y parece que desde entonces intentan vengarse de ellos.

Las graves secuelas de la paliza: "Óscar tiene 20 grapas en la cabeza"

Óscar y Eloísa atendían a las cámaras del programa y comenzaban mostrándonos las graves secuelas de la brutal paliza. Moratones, hematomas y golpes por todo el cuerpo provocados por los palos y las cadenas de motocicletas que usaron los okupas. "Óscar tiene 20 grapas en la cabeza", apuntaba la reportera del programa.

La situación de Eloísa no era mejor, embarazada de 8 semanas, nos enseñaba el ojo amoratado por los golpes y sobre todo el gran susto que se ha llevado tras este salvaje ataque por parte de los okupas: "Vinieron a matarnos, si no llega la Guardia Civil a tiempo, nosotros no lo contamos", decía Eloísa.

Respecto a los detalles de cómo sucede la brutal agresión, Eloísa describe que se produce cuando van a contenedor donde los okupas habían tirado sus objetos personales: "Llegaron y se tiraron contra nosotros para matarnos con unos palos que acababan en punta, que con eso nos rajaban y unas cadenas".