Miguel Barroso 19 JUN 2025 - 12:39h.

Vecinos justicieros de Barcelona desokupan una casa: lo hacen con una acción coordinada, exprés y lo tiran todo por la ventana desde un séptimo piso

Un cámara de 'En boca de todos' es agredido en directo y Nacho Abad reacciona con firmeza: "Está llegando la ambulancia, te vamos a denunciar"

Compartir







Unos vecinos de un barrio de Barcelona, hartos de los okupas y de su violencia, se organizan y protagonizan una mudanza express. Entraron en el piso, que no tenía puerta, echaron a los okupas a la fuerza y lanzaron todos sus enseres por la ventana desde un séptimo piso. 'En boca de todos' habla con uno de los vecinos protagonistas para saber qué les ha llevado a tomar esta drástica iniciativa.

Todo ocurrió en poco más de una hora, cinco personas llevaban un año okupando una vivienda y eran muy problemáticos. Desde entonces, no dejaron de ocasionar problemas, rompieron el ascensor, los contadores y llegaron a expandir excrementos por los rellanos y agresiones. Por todo esto, los vecinos decidieron tomarse la justicia por su mano.

El motivo que llevaron a estos vecinos a actuar: "Le golpearon la cabeza contra el suelo"

Uno de estos vecinos es Javier, que hablaba para 'En boca de todos' y comenzaba desvelando lo que les hizo unirse y actuar contra estos okupas: "Agredieron a una persona mayor, le golpearon la cabeza contra el suelo para quitarle un reloj y eso originó que todo el barrio se movilizase contra ellos".

Este vecino se mostraba indignado porque se había comentado que este desalojo había sido de una familia y con violencia. Por este motivo, Javier recalcaba a Nacho Abad que el desalojo se produjo de la manera más pacífica posible: "No se rompió nada, no había puerta porque estos señores habían echado al propietario. Se controló que no pasara nadie, se fue tirando todo y se llamó al ayuntamiento para que vinieran a recogerlo todo", apuntaba.

PUEDE INTERESARTE Cómo conseguir que gatos y perros convivan felices: guía para una correcta adaptación

Por último, en referencia a cómo fue el cara a cara con los okupas con detalle, Javier explicaba: "La gente salió con palos porque ellos tenían cuchillos, pero al vernos, salieron corriendo y no hubo más problemas. La gente del barrio está feliz".