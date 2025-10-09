Nacho Abad, ante el gesto seductor de Joseph, el 'gurú de la testosterona': "¿Me has guiñado un ojo?"

Miguel Barroso 09 OCT 2025 - 14:27h.

Joseph se presenta como un seductor convertido en el 'rey de la persuasión' y enseña a ligar a hombres

Sarah Santaolalla, Sonia Ferrer y Patricia Cerezo, en pie de guerra contra Rodrigo Salas: "Lo que sobran son machistas como tú"

Las declaraciones con tintes machistas de Joseph, el 'rey de la persuasión' en Instagram, no han dejado indiferente a nadie. En sus redes, asegura ser el hombre con la testosterona más alta de todo Dubai y un maestro de la seducción. 'En boca de todos' ha conectado con el creador de contenido en directo que, además, protagonizaba un divertido momento con Nacho Abad.

Este sorprendente instante ocurría justo después de un vídeo que mostraba las declaraciones de Joseph en redes sociales y sus palabras. Nacho Abad preguntaba al influencer si le había guiñado un ojo, a lo que él respondía: "Claro, por supuesto".

Acto seguido, el presentador le planteaba: "¿Me estás seduciendo o me estás enseñando una técnica para seducir?", y Joseph contestaba: "La vida es una constante seducción, para poder sobrevivir tienes que seducir, es puro instinto de supervivencia".