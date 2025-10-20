La víctima vivía en un presunto prostíbulo: se desconoce la identidad de su agresor, pero huyó dejando un reguero de sangre

Una discusión ha provocado el asesinato de un hombre tras recibir un tiro en la cara en la localidad de Dos Hermanas, Sevilla. Al parecer, la víctima vivía en un presunto prostíbulo y su agresor huyó de la escena dejando un gran reguero de sangre. 'En boca de todos' se ha desplazado hasta la zona para conocer con detalle lo ocurrido y hemos podido hablar con una de las vecinas.

Raquel ha empezado comentando que este piso ha estado okupado durante años y que la víctima era muy problemática: "Era okupa y durante años estuvo alquilando ilegalmente el inmueble. La puerta de la casa siempre estaba abierta y era un trasiego de personas durante las 24 horas".

Ante estas palabras, Nacho Abad preguntaba a la vecina si se ejercía la prostitución y ella respondía: "No lo sé seguro, pero a una chica que vivía ahí la escuché decir: 'Yo soy psicóloga, pero ahora soy prostituta".

Los problemas con la víctima: "Había amenazado con prender fuego el edificio"

En referencia a la víctima, Raquel desvelaba que había amenazado a todo el vecindario: "Tuvo problema con una vecina que le dijo que no dejara la basura en la puerta y él amenazó con prender fuego a todo el edificio".

Respecto al crimen, esta vecina aseguraba, que se empezaron a escuchar gritos y peleas hasta que notó un ruido muy fuerte: "Sentí un estruendo, llamé a la policía y avisé a mi vecina, que justo entraba en el edificio y me contó que se había cruzado con un hombre lleno de sangre. Yo creo que mi vecina se cruzó con el asesino".