Conectamos en directo con Francisco y Tiberio, que buscan desesperadamente a sus hijos

La vida de Francisco y Tiberio se ha visto destrozada después de que la mujer con la que tuvieron a sus respectivos hijos, de 5 y 10 años, haya desaparecido sin dejar rastro con los dos niños. Ellos han puesto la denuncia por desaparición porque consideran que están, presuntamente, secuestrados después de que la madre los sacasen del colegio el pasado 20 de septiembre sin su consentimiento.

Con todo lo ocurrido, Francisco y Tiberio entran en directo en 'En boca de todos' y denuncian la situación. Tiberio explica que puso la denuncia por desaparición este mismo fin de semana cuando se enteró por Francisco de que los niños habían sido recogidos del colegio sin ellos saberlo, y Francisco cuenta que lleva sin ver a su hijo un mes y medio.

Además, Francisco explica cómo es la mujer: ''Le hace la vida imposible a completamente todo el mundo que se acerca a ella'', y explica que los problemas para él llegaron cuando se quedó embarazada: ''Me encantan los niños, ella lo sabía. Yo quería tener otro niño, tengo una niña, y nada, lo tuvimos y en el momento en el que se quedó embarazada ya pierde del control de sí misma y amenaza de todas las maneras posibles''.

Ambos cuentan cómo es el modus operandi de la madre de sus hijos: ''Cuando me denunció por malos tratos, la primera vez, pues me puse en contacto con Tiberio y pues comentando, pues mira, 'a mí me ha hecho ha hecho esto' y es que a mí me hacía lo mismo también. Para ella todo el mundo es un maltratador'', explica Francisco detalladamente.

Los padres de los menores revelan que la madre de sus hijos ha sido diagnosticada con el síndrome de Münchhausen

Por otro lado, Francisco explica que pasó 30 horas en el calabozo: ''El 10 de junio del 2021 me dice que se va a pasar el fin de semana con sus padres, yo le digo que dejo a mi hija en el Instituto y recojo a los nenes. Pero claro, a mí al día siguiente ya me había denunciado por malos tratos y me detuvieron''.

Los padres de los niños explican que tienen miedo: ''La Guardia Civil se ha portado estupendamente con nosotros. Pero seguimos sin noticias y esto es preocupante porque claro, a la madre se le ha detectado el síndrome de Münchhausen y para nosotros es preocupante no saber realmente qué pasa con los niños'', y continúan: ''Estamos esperando a que los juzgados reaccionen, por eso estamos también aquí porque ha sido una lucha constante (...) La verdad es que estamos súper nerviosos, súper cansados con la impotencia increíble''.

Además, confiesan que tienen miedo de que la madre le haga algo a los niños: ''Yo llevo diciendo eso desde el primer día que me denunció, diciéndolo en todos los juicios, en todos los juzgados, en el punto de encuentro, servicios sociales. Nadie hace caso''. Y Tiberio está de acuerdo con Francisco: ''A ver, obviamente cuando Francisco me comentó que le habían detectado ese síndrome, yo estuve averiguando, y bueno, obviamente me da miedo porque supuestamente quien tiene el síndrome de Münchhausen sobreprotege a los niños, los aísla de todo el núcleo familiar y cuando pierde el control de eso puede llegar a hacerles daño (...) Yo no quiero pensar eso, pero siempre tienes la angustia''.