Lara Guerra 30 OCT 2025 - 20:29h.

Borja Adsuara analiza la filtración de los emails de los 378 influencers por parte de la CNMC

Borja Adsuara, experto en derecho digital, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que la CNMC filtre los correos de 378 influencers al enviar un correo en copia no oculta.

En primer lugar, Adsuara explica que "veo aquí que es un error que no solo lo puede cometer la CNMC sino cualquier empresa. Si es un error aislado es una metedura de pata, pero ni siquiera se sanciona a la empresa si no tiene culpa. El problema es si que si se pone la multa que suelen ser 40.000 euros, que luego se quedan en 15.000 o 4.000, lo que más me preocupa es que aquí si lo hace la Administración Pública no se le puede multar, y esto es una falta de ejemplaridad pública".

Asimismo, el experto asegura que "si tú le das tus datos a una empresa lo haces voluntariamente, si se los das a una administración es porque se los tienes que dar. Cuando se filtra un dato desde la administración para mí es mucho más grave y la ley de protección de datos no permite sancionarla", asegura.

Por otro lado, Borja analiza qué ocuriría si este fallo viniese de una empresa privada si esto le llega a pasar a una empresa privada habría tenido sanción, pero al ser pública no hay manera de sancionarla. Lo peor es que aunque fuera otra infracción más grave no se podría hacerlo ni económicamente ni personalmente. A la autoridad o funcionario que hace un mal trato de los datos no le pasa nada y como sucede esto, tampoco se pone todo el interés que se debería, y luego las agencias de protección de datos como no pueden sancionarles pues tampoco les vigilan, con lo cual ¿Quién vigila al vigilante?

Borja Adsuara sobre la CNMC: "Los influencers están amparados por la responsabilidad civil, penal y de administración"

Por otro lado, Pilar Rahola cuestiona si es necesaria esta vigilancia habiendo un código penal. Ante esto, Risto Mejide cuenat una anécdota para preguntar al experto qué pasaría en este caso: "Hace un tiempo, cierto político catalán me metió en un grupo de Whatsapp y todo el mundo se enteró de mi número de teléfono", a lo que responde que "si es un Whatsapp privado de amigos no entra en la protección de datos, pero si fuera alguien de la administración eso no se puede hacer".

Por último, Absuara detalla que "A lo que decía Pilar, ha venido un boom de influencers que ganan más que tienen más seguidores que algunos medios y que se les equipara como si fuera una televisión. En aspectos fiscales, los ingresos que tienen en publicidad y en protección de menores. La pregunta es ¿y los que no llegamos a esos niveles no tenemos responsabilidad? Claro tenemos la civil y la penal, pero ellos tienen además la de la administración".