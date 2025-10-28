Estos son los detalles de la demanda de Javier Chicote contra los altos cargos de Hacienda: ¿por qué no se querella contra Montoro?

Independientemente de que Carles Puigdemont y las elecciones de Extremadura se apoderan de la actualidad informativa, lo cierto es que en 'Todo es mentira' abren el programa con algo de lo que prácticamente nadie está hablando a pesar de que es "lo suficientemente importante como para que estuviéramos todos los medios de comunicación hablando", apunta Risto Mejide.

El tema está en el juzgado y uno de sus protagonistas, o más bien víctima, se encuentra sentado en la mesa: se trata de Javier Chicote, quien fue investigado durante dos años a raíz de publicar una información contra el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Hoy, hay novedades sobre la trama de las que el periodista informa en 'Todo es mentira'.

El motivo por el que Javier Chicote fue investigado

Según contextualiza el jefe de investigación del 'ABC', esta investigación prospectiva "completamente ilegal" a su juicio se inició en Hacienda, con Cristóbal Montoro como Ministro, en el año 2017 cuando Javier Chicote publica unas informaciones sobre el Ministro. Sin embargo, no se entera hasta el 2023, año en el que intentan personarse en la causa sin éxito. Por eso decidieron ir por otra vía: el de la denuncia o querella, en la que están ultimando los detalles.

¿Contra quién interpondrá la denuncia y por qué?

Esa denuncia o querella se interpondrá contra las tres personas de la cúpula de Hacienda que hicieron su informe. La palabra cúpula no es una forma de hablar, asegura, pues fue el director general de Agencia Tributaria quien tuvo sobre la mesa un informe que incluía el DNI de su hija de tres años, la herencia de su padre, quien falleció en 1999 e, incluso, los datos personales hasta de sus suegros: "Eso es una mafia. Yo le llamé la Kitchen fiscal en su momento".

"Como el juez dice que no lo está investigando porque le parece bien y no nos permitió personarnos en la causa, la única vía que queda es presentar denuncia o querella y está a punto. Ya se está ultimando para presentarla contra tres personas: El inspector jefe de la ONIF en su momento José Manuel de Alarcón, contra el director de todo el área de inspección de Hacienda y contra el entonces director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que son los que manejan mi informe", explica Javier Chicote.

Para llevarla a cabo, el periodista cuenta con los correos certificados en los que aparece cómo envían su informe y sugieren meterle en un plan de inspección fiscal "justo después de desmontar periodísticamente hablando el chiringuito de Equipo Económico de Montoro y sus amigos".

"Estoy deseando que esto lo coja un juez con ganas de que se sepa la verdad", confiesa Javier Chicote. De momento cuenta con "la pistola humeante", pero ahora queda encontrar el vínculo con Montoro. Y es que, según reitera, su informe no era una inspección cualquiera: "Esto era a ver cómo me pillaban utilizando los mecanismos del Estado por un fin espurio y un fin propio, que es la venganza del ministro Montoro".

El motivo por el que no se querella contra Montoro

La razón principal por la que no se querella contra Montoro es porque él no aparece en esa cadena de correos. "Yo no tengo ninguna duda de dónde sale esto, lo que no sé es si Montoro levantó el teléfono para encargarlo, si fue su secretario de Estado o quién lo hizo. No tengo ninguna duda, pero hace falta la prueba", apunta.

Por eso, quiere que le pregunten a la cúpula encargada de su informe por qué le investigaron para ver si dicen la verdad. Para presentar esta denuncia falta muy poquito, más o menos dos semanas según calcula el colaborador.