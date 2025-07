Cristina Cifuentes da su opinión sobre el 'caso Montoro' en 'Todo es mentira'

Esperanza Aguirre se pronuncia tras la imputación de Cristóbal Montoro: ''Menos mal que se ha ido del PP''

El pasado miércoles se conoció la imputación de Cristóbal Montoro tras levantarse el secreto de sumario sobre una causa que se abrió en 2018. Al parecer, el juez ha estado siete años investigando, y cuatro de ellos el exministro de Hacienda ha estado en el centro de la diana, pero esto era totalmente desconocido.

Además, la imputación ha sacado a la luz la actividad como lobby de 'Equipo Económico', el despacho de asesores que fundó Montoro antes de volver a la política con Mariano Rajoy y, al parecer, no se trata solo de las empresas gasísticas sino que hay otras muchas compañías eléctricas y renovables implicadas.

Tras lo ocurrido, Cristina Cifuentes ha dado su opinión sobre todo lo ocurrido en 'Todo es mentira' y ha sido muy contundente con el exministro de Hacienda:

''Aquí hay una zona gris y una falta de regulación específica que permite que haya ciertas cosas que pueden ser legales, otras no tanto, pero no se sabe muy bien. A mí como ciudadana me interesa, en el tema de Cristóbal Montoro, si realmente se ha utilizado a la estructura del ministerio para crear una red de influencias para beneficiar a determinadas empresas. Si ha habido comisiones de por medio, vamos que lleguen hasta el final y que vayan para adelante todos los que tengan que ir''.

La política, continúa pidiendo rapidez: ''Sí se agradecería que fuera lo más rápido posible y antes ponía un hecho sobre la mesa, yo entiendo que hay veces que las instrucciones de las causas llevan su tiempo, aunque yo creo que todas, todas las causas judiciales, si tienen que ver con corrupción política, deberían de fijarse unos límites en la instrucción''.

''Más allá de que la instrucción esté durando 7 años, casi 8, el problema no es eso, es que el secreto de sumario son 8 años y eso sí que es completamente irregular. A mí me preocupa que haya un secreto judicial y una falta de transparencia absoluta que se haya mantenido, insisto, en secreto, 8 años casi y ahora de repente sale, me mosquea, no me gusta'', añade.

Y se muestra preocupada por todo lo ocurrido: ''Todavía hay mucho por esclarecer y mucho por regular, porque a mí, insisto, como ciudadana me preocupa mucho la labor que hacen, llámese empresas, consultoras, llámese despachos o demás, que están haciendo un claro tráfico de influencias y consiguiendo muchos negocios, no solamente en España, sino en Europa y en el Parlamento Europeo''.