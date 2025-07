El juez ha indicado que ''hay tanto material, que no ha dado tiempo a escucharlo todo''

El juez del Supremo manda a Santos Cerdán a prisión provisional y sin fianza tras su declaración por el caso Koldo

Santos Cerdán lleva 17 días en prisión desde que el magistrado decretó prisión provisional sin fianza para el ex dirigente socialista tras su declaración ante el Supremo. Cerdán seguirá en prisión al menos hasta el 22 de julio, fecha en la que el Tribunal Supremo tomará una decisión.

El exdirigente socialista ha pedido en alguna que otra ocasión que se revisen los audios de Koldo porque ha asegurado que ''podrían estar manipulados'', y finalmente el juez ha decidido hacerlo. Fabián Pérez, redactor de 'Todo es mentira' lo explica todo detalladamente.

''La defensa de Santos Cerdán había solicitado su puesta en libertad, que ya hemos escuchado en el vídeo que el juez lo decidirá en 5 días en una vistilla y también había solicitado analizar si los audios de Koldo García, que la Guardia Civil intervino y consiguió después del registro de la Casa del exasesor de Ábalos eran reales o estaban manipulados'', explica Fabián Pérez.

El juez ha decretado la pericial a través de un auto: ''El juez Leopoldo Puente, a través de un auto, ha decretado una pericial de esos audios para determinar si son lo que hemos escuchado hasta ahora, si hay contenido manipulado y si, por tanto, Santos Cerdán puede alegar que el contenido de esos audios manipulados, según su tesis, le ha llevado a entrar en prisión provisional''.

Aunque, al parecer, el magistrado solo le da permiso a esta parte de su solicitud y no al resto: ''El juez le ha dicho que hay tanto material que no ha dado tiempo a escucharse todo, que la UCO no ha podido practicar todos los informes correspondientes y que, por tanto, solo podrá acceder a aquellos audios que ya recogen los actuales informes de la UCO y que hemos escuchado en este programa''.