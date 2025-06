El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán declara este lunes como imputado en el Tribunal Supremo

Cerdán está dispuesto a declarar para poder dar las explicaciones oportunas

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán declara este lunes como imputado en el Tribunal Supremo (TS) a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, en el epicentro de una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública.

El denominado 'informe Cerdán' se conoció el pasado 12 de junio, provocando que el afectado dimitiera ese mismo día como secretario de Organización del PSOE y anunciara que renunciaría también al acta de diputado, algo que acabó formalizando días después, el 16 de junio.

Santos Cerdán está dispuesto a declarar

El instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, le ofreció declarar voluntariamente el 25 de junio, como paso previo a iniciar los trámites para recabar el permiso de la Cámara Baja para poder investigarle. Sin embargo, al renunciar a la condición de diputado perdió el aforamiento, por lo que el magistrado pudo citarle directamente como imputado, aunque accedió a retrasarle la cita para dar más tiempo a su abogado a estudiar la causa, fijándola para este lunes.

Fuentes de la defensa consultadas por Europa Press aseguran que Cerdán está dispuesto a declarar para poder dar las explicaciones oportunas ante los "consistentes indicios" de la comisión de delitos de organización criminal y cohecho que aprecia el instructor contra el ex dirigente socialista.