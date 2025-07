Esperanza Aguirre acusó a Montoro de filtrar sus datos fiscales en 2016

Montoro se da de baja del PP tras ser imputado por beneficiar a empresas gasísticas: la trama y reacciones políticas

Un juez ha imputado a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Partido Popular por beneficiar a empresas gasísticas. La trama empezó a investigarse hace siete años, y Montoro ya ha dejado el partido tras conocer su imputación.

Tras salir a la luz la noticia, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Esperanza Aguirre, que acusó en el año 2016 a Cristóbal Montoro de filtrar sus datos fiscales, y nos explica cómo ha recibido la noticia de la imputación del exministro.

''Montoro desde el día uno empezó a decir que él iba a subir los impuestos más de lo que había previsto Izquierda Unida en su programa. Yo ya comprendí a dónde iba Montoro, pero bueno, acabo de ver que dice la Cadena SER que no se va a circunscribir lo de Montoro solamente a lo de Tarragona y las empresas gasísticas, pues seguro que ahí estará lo mío'', comienza explicando.

Y lanza un dardo a la política de Montoro: ''Me llamaron para proponerme que fuera candidata al Ayuntamiento de Madrid cuando el PP estaba en el peor momento, dado que no habíamos cumplido nuestro programa, justamente Montoro decía que íbamos a bajar los impuestos y los subió más de lo que lo subió Izquierda Unida. No cumplimos nada y estábamos pues perdiendo, según las encuestas, 4 o 5 millones de votos. Bueno, pues yo acepté ser candidata''.

Además, cuenta que filtraron su declaración de la renta: ''Las elecciones eran un domingo y el jueves anterior se filtra mi declaración de la renta. Esto era el año 15, la del año 13, que era el único año de mi vida en que he ganado dinero porque me fui a la empresa privada y yo ganaba dinero, me parece que eran 350.000 euros lo que gané aquel año''.

E indica que sigue esperando, diez años después, a que alguien le explique cómo ocurrió la filtración: ''No me podían acusar de nada, pero yo lo denuncié ante la Fiscalía, yo llamé al señor Montoro, que no se puso, pero llamé al presidente Rajoy, que sí se puso, y hasta hoy no me han dado la menor explicación, cuando todo el mundo sabe que si se entra en los ordenadores de Hacienda se sabe perfectamente quién ha entrado y por lo tanto, pues estoy esperando''.

Además, revela cómo le ha sentado la noticia de la imputación de Montoro: ''Me me enteré un poco antes. Me llamó ayer un periodista y me mandó el auto y entonces busqué en el auto a ver si salía yo, pero vi que no, que estaba limitado. Parece ser que esto va a abrir más a investigaciones sobre políticos, empresarios... Yo me alegro a ver si de una vez se aclara este asunto porque el señor Montoro, decís que es del PP, menos mal que se ha ido porque un tío que dice que es mejor subir los impuestos más de lo que propone Izquierda Unida...''.