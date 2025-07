Javier Chicote, el periodista que sacó a la luz el "negocio" de Cristóbal Montoro: "Yo fui su objetivo"

Un juez imputa al exministro Montoro y su equipo por usar Hacienda para traficar con leyes: le acusa de siete delitos

Hacienda habría rastreado a Javier Chicote por investigar el despacho creado por Montoro: "No puede ser que el ministro se crea que la Agencia Tributaria es suya"

'En boca de todos' se hacía eco de una sorprendente noticia publicada sobre el exministro, Cristóbal Montoro. Un juez le investiga junto a otros 28 altos cargos por presuntamente utilizar Hacienda para "traficar con leyes". Tras esta información, el programa contactaba con Javier Chicote, el periodista que aseguró en su momento, que tras destapar un negocio del exministro, fue perseguido por Hacienda.

La imputación del exministro Cristóbal Montoro y el levantamiento del secreto de sumario por parte de un juzgado de Tarragona, han sacado a la luz una supuesta red de corrupción en los niveles más altos del Ministerio de Hacienda durante el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy. Según la investigación, esta trama habría favorecido a empresas del sector gasista mediante reformas legislativas a cambio de elevadas comisiones económicas.

Javier Chicote entra en directo tras destaparse "el negocio" de Montoro

El juez señala a Montoro como figura clave en el entramado y después de conocer esta investigación al exministro, Javier Chicote entraba en el programa y recordaba cuando denunció públicamente sentirse "perseguido" por Hacienda tras destapar un negocio de Montoro.

"Fue utilizar las herramientas del Estado por el poder que tiene un ministro para actuar en este caso contra un periodista, que en este caso yo solo estaba haciendo mi trabajo", comenzaba recordando Javier Chicote. Además, rememoraba que no recuerda ni que le pusieran una querella y añadía, que lo único que hizo fue publicar una información veraz.

¿Cómo fue la "persecución" que Hacienda hizo al periodista?

En referencia a cómo se gestó la investigación que abrió contra él Hacienda, el periodista detallaba: "En mi caso lo que denominaron 'infome Chicote' fue el inspector jefe de una unidad de élite de Hacienda, que le envía el informe al director general de la Agencia Tributaria y en copia al director de todo el área de inspección". Acto seguido, lo más sorprendente para el periodista es que él en ese momento era un autónomo que apenas facturaba al año 70.000 euros.

Javier Chicote confiesa que ha intentado judicialmente perseguir esto que ocurrió, pero que sorprendentemente esta causa ha estado bajo secreto de sumario durante 7 años: "Yo pedí mi personación, pero el juez me dijo que no podía hacerlo de momento, ahora que ya no es secreta, estoy esperando".

Para finalizar, Nacho Abad se interesaba por quiénes de la familia del periodista fueron investigados por Hacienda. "Sacaron a la bisabuela de mi hija que tenía 90 años y a un señor que creo que le vendió un apartamento a mi suegro, para que veáis hasta qué punto llegaron", respondía el periodista.