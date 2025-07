Dos de las empresas supuestamente beneficiadas están en Tarragona

Los negocios del padre de Begoña Gómez y su relación con los prostíbulos que le echó en cara el PP a Sánchez

Un juez imputa al exministro de Hacienda del Partido Popular por beneficiar a empresas gasísticas. En medio de los casos de corrupción que asedian el PSOE, resucita el caso Cristóbal Montoro y la repercusión política ha sido inmediata. Esta trama empezó a investigarse hace siete años. Montoro ya ha dejado el partido tras conocer su imputación, según informa Carlota Lacambra.

La investigación ha sido abierta por el titular del Juzgado Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela. Dos de las empresas supuestamente beneficiadas están en la provincia catalana. El magistrado apunta a una red de tráfico de influencias para beneficiar a estas compañías gasísticas y esta decisión reabre el debate político. Los socialistas reciben la noticia con los brazos abiertos porque les da munición contra el Partido Popular.

Cristóbal Montoro, el ministro que amenazaba a los artistas

Febrero de 2013. El ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy amenazaba a los artistas y los acusaba de fraude desde su escaño. Ese mismo año, el departamento de Cristóbal Montoro ya estaba trabajando en leyes que favorecieran a empresas gasísticas.

Compañías que, tras varios intentos sin éxito, encontraron la forma de de conseguirlo: pasar antes por 'Equipo Económico'. La empresa de Cristóbal Montoro que, a cambio de dinero, les conseguía reformas legales "a demanda de las mercantiles investigadas". Aunque él se desvincula, el periodista que destapó el caso, Javier Chicote, explica que seguía detrás por sus informaciones.

Chicote se convirtió en blanco de Hacienda, que llegó a hacer un informe con su nombre. La causa empezó en 2017, cuando los Mossos d’Esquadra encontraron un correo electrónico en una investigación que no tenía nada que ver a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, que agrupa a las empresas señaladas en la causa.

Las empresas gasísticas llegaban incluso a redactar los textos legales que les beneficiaban

En su auto, el juez explica que las empresas gasísticas llegaban incluso a redactar los textos legales, que les acabarían beneficiando. Los investigados son 28, con Montoro a la cabeza. La lista de siete delitos incluye el fraude, el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias, delitos cohecho, fraude contra la administración pública y prevaricación.

Las amenazas de Montoro con abrir inspecciones fiscales a quien le criticaba no es una exclusiva de este caso. Fue una práctica constante de la que el propio ministro hacía gala incluso desde la tribuna del Congreso. "No puede hablar de club de fútbol, no puede hablar de medios de comunicación. No puede hablar de colectivos. No puedo hablar, por lo visto, ¿no?", recalcó una vez. Montoro fue dos veces ministro de Hacienda con el Gobierno de José Luis Aznar y con Mariano Rajoy.

Montoro, el ministro que amenazaba a la oposición e intimidaba a los medios

Montoro llegó a amenazar a la oposición: "Yo no paso por los pasillos del Congreso con ninguna cabeza de caballo colgando y nunca se me ha ocurrido". Y también intimidando a los medios de comunicación: "Tienen bastantes problemas económicos porque me los cuentan, a mí me vienen al despacho a contármelos. Mi sentido irónico no se lleva fatal con los medios de comunicación".

La última vez que pisó en el Congreso de los Diputados dijo esto: “Les aseguro que no me presentaré al casting de la próxima serie de TV. Creo que necesitaban a un actor maduro pero no lo van a encontrar en mí”. Pues a su pesar, Montoro vuelve a la televisión no como actor sino como imputado.

El PSOE se frota las manos y el PP se desvincula de Montoro

El PSOE se frota las manos con la imputación. Dos ministros de Hacienda del Partido Popular, con problemas con la Justicia. Primero, el de Aznar con Rodrigo Rato, quien acabó en la cárcel. Ahora, Cristóbal Montoro. Los ministros de Pedro Sánchez van con todo y echan en cara el silencio del líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo.

"Da vergüenza lo del Partido Popular. Da vergüenza ver el la montaña de corrupción sobre la que ha vivido y sobre la que vive el Partido Popular. Ver hoy echando balones fuera, ni una sola justificación. Da verdaderamente vergüenza. Ahora, ¿dónde están las elecciones del Partido Popular cuando conocemos otro caso más gravísimo del Gobierno del PP? Vergüenza", dice el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

"De la boda de la hija de Aznar solo quedan los camareros por imputar", subraya Rufián

Óscar Puente se ceba y recuerda la boda de la hija de José María Aznar en El Escorial. Allí estaban Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro, Luis Bárcenas, 'El Bigotes', Correa y Eduardo Zaplana. "Hay una película muy famosa de la historia del cine que comienza con una boda. No me sale el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua" dice el ministro de Transportes en clara referencia a 'El Padrino'.

También Gabriel Rufián, portavoz de ERC, hace referencia a aquel evento social: "De la boda de la hija de Aznar solo quedan los camareros por imputar". Desde el PP, hoy intentan desvincularse de Montoro.