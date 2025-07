El abogado de David Sánchez siente que Noelia Núñez ha menospreciado su labor como letrado tras comentar su intervención en 'TEM'

Joaquim Bosch, después de que la jueza haya enviado al hermano de Pedro Sánchez al banquillo: ''Considera que la plaza se amañó''

Tras ser procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha tomado la decisión de solicitar el visado para trasladarse un año a Japón, país en el que viven actualmente su mujer y su hijo.

Su abogado entra en 'Todo es mentira', para hablar sobre su situación. Sin embargo, una vez finalizada su entrevista, Emilio Cortés vuelve para rebatir la opinión de Noelia Núñez. Y es que, a la diputada del Partido Popular le ha hecho "gracia" que diga en su entrevista que no tiene contacto con su cliente pues entonces "la estrategia de defensa no la tendrán muy bien preparada". Además, considera que, en esta situación en la que entra en un programa para responder preguntas sobre su defendido, "sí que debería tener algún tipo de contacto".

La corrección de Emilio Cortés a Noelia Nuñez

Ante la suposición de la colaboradora del programa, Emilio Cortés estalla: "Ese es su error porque usted considera que la vida privada de mis clientes forma parte de la estrategia procesal. Usted lo que está haciendo es poner en solfa mi labor como abogado y hasta ahí podíamos llegar".

Además, el abogado aprovecha para aclarar cuál es su papel en esta cuestión: "Lo único que me concierne a mí en mi estrategia de defensa, que es la terminología que ha utilizado porque usted ha querido, es que mis clientes sepan si tienen o no medidas cautelares". Por lo tanto, asegura que él no tiene "por qué estar detrás" de sus clientes "como parte de la estrategia procesal". También quiere dejar algo claro: "No soy peor abogado porque no me ponga a repasar dónde están todos mis clientes veraneando. Usted ha mezclado una cosa con la otra y yo lo que hagan estos señores en verano no me concierne por lo que le ruego que no mezcle".

La diputada del PP continúa opinando exactamente lo mismo

A pesar de que Emilio Cortés trata de aclarar sus competencias, a Noelia Núñez le sigue pareciendo que debería estar más informado sobre dónde se encuentra su cliente para poder responder a las preguntas: "Si usted, en el marco de la actualidad informativa de la decisión de su defendido de trasladarse a Japón, interviene en este programa en nombre de la defensa, me imagino que usted debería haberse puesto en contacto para ver si efectivamente se ha trasladado o no a Japón y eso no quiere decir que usted sea mejor o peor abogado".

En definitiva, lo que quiere decir la colaboradora es que "si entra a un programa de actualidad informativa, lo lógico sería que consultara a su cliente si esa noticia es cierta o no porque puede tener consecuencias en el procedimiento judicial".

Sin embargo, el abogado de David Sánchez insiste en la nula vinculación que tiene este asunto con el procedimiento ya que no existe ninguna medida cautelar "entre otras cosas porque ni Vox, ni Manos Limpias lo han pedido nunca". "Eso es lo que quiero que entienda", le señala Emilio Cortés.