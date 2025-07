Mariola Guevara entra en directo en 'Todo es mentira' para dar a conocer cómo está el ambiente en Torre Pacheco

Hassan, dueño del kebab atacado por radicales de Torre Pacheco, relata el altercado: "No quiero venganza, quiero normalidad"

Tras cuatro días de disturbios, Torre Pacheco ha amanecido este miércoles en calma aunque blindada por un fuerte dispositivo policial después de que grupos radicales de extrema derecha hayan convocado una nueva concentración a las 20:00 horas.

Para conocer a fondo cómo está el ambiente en Torre Pacheco, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Mariola Guevara, delegada del gobierno en la región de Murcia, que lo explica detalladamente.

Respecto a cómo está ahora mismo la situación allí, Mariola Guevara se ha pronunciado: ''Ahora mismo en Torre Pacheco la situación es de total calma y normalidad, como el resto de días anteriores que durante la jornada diaria todo es como diariamente los vecinos pueden hacer su vida totalmente normal''.

''Es por la por la noche, cuando empieza a oscurecer, cuando hay que poner más el foco, más atención, por la llegada de personas que vienen de otros municipios y de otras ciudades de fuera de la región de Murcia a intentar provocar esos altercados que habéis ido conociendo. Por lo tanto, ahora mismo total normalidad y tranquilidad y como siempre, pues trabajando y preparados para lo que pueda seguir sucediendo'', explica la delegada.

Además, hace un balance de la actuación policial que se realizó en la última noche: ''Fue extraordinario, el alcalde me me lo comunicó en varias ocasiones y me ha llamado en varias ocasiones dando la enhorabuena al dispositivo y lo bien que hemos trabajado, trabajamos de manera coordinada con su policía local''.

''Todo sucedió según según lo previsto. Incluso pensábamos que iba a ser más multitudinaria esa concentración que se había convocado por redes sociales. Pero esa convocatoria la verdad que fue muy poco, con muy poco número de personas, no llegó a 100 personas. Había incluso más medios de comunicación allí presentes y vecinos curiosos que que se acercaban a ver, que realmente los propios manifestantes'', afirma la política.

Por otro lado, explica cómo ha sido el dispositivo para evitar que gente de fuera llegue a Torre Pacheco: ''Establecimos diferentes controles de accesos al municipio para eso mismo, para evitar que personas ultras, extremistas y violentas accedieran al municipio. Así que pusimos ahí nuestro mayor despliegue para que ese control de acceso diera esos resultados que están dando durante estos días. Por lo tanto, en esos controles hemos interceptado a muchísimas personas que han sido denunciadas y que han sido acompañadas a abandonar el municipio''.