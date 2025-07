Hassan pide a los 'suyos' que no contraataquen pues lo único que pide es que vuelva la normalidad a Torre Pacheco

Ya van cuatro noches consecutivas de altercados y enfrentamientos en Torre Pacheco, conflicto originado por la paliza a Domingo propinada por un grupo de magrebís.

A consecuencia del temor a que los radicales entren en los locales a destrozarlos, muchos se han visto obligados a cerrar a plena luz del día. Hassan fue uno de los que decidió no cerrar en la noche del domingo pensando que no sucedería nada y, sin embargo, 50 radicales armados con machetes y palos entraron en su restaurante para finalmente destrozarlo y rociarlo con gas pimienta. Nos cuenta cómo vivió el suceso en 'Todo es mentira'.

Así se encuentran en el kebab tras el brutal suceso

Después de lo ocurrido el pasado 13 de julio, Hassan y sus compañeros de trabajo se encuentran "con miedo" y sin saber exactamente cuándo podrán volver a abrir el local. No obstante, para Hassan lo que realmente importa es "la paz y volver a la normalidad".

El relato de los hechos

Como todos los días, Hassan decidió abrir su restaurante porque, a pesar de saber que la cosa estaba "un poco caliente", pensó que no iba a suceder nada al igual que pasó ni el viernes, ni el sábado: "Un domingo no va a pasar nada".

Fue la pareja que se encontraba cenando fuera quienes le advirtieron del grupo de personas que se estaba acercando. Hassan tomó la decisión de meter a sus clientes dentro del local y cerrar la persiana. Desde dentro les escuchó decir "Es un kebab, seguro que son moros", algo que le hizo pensar que no eran de Torre Pacheco.

Al ser una persiana de reja, le echaron gas pimienta y le dijeron "Moro, hoy no se trabaja". Se alejaron unos metros y Hassan volvió a abrir, sin esperar que fuesen a volver. "Tuvimos que salir corriendo por la otra puerta trasera y los que estábamos dentro tuvimos que escondernos en el Telepizza. Me refugié con los con los tres amigos hasta que pasó todo", cuenta.

Tan solo fueron 10 segundos, pero "lo reventaron todo y salieron encapuchados con palos de beisbol". Sin embargo, no pudo volver a abrir porque "no se podía estar con el gas pimienta ese". "Venían a hacer daño", asegura.

Hassan solo quiere normalidad

Ahora que esto ha sucedido, Hassan hace un alegato en contra de la violencia: "No queremos más odio por aquí, no quiero justicia por lo que me han hecho, solo quiero la normalidad". Además, pide a los 'suyos' "que no contraataquen, que no busquen venganza por lo que han hecho porque esto se puede recuperar".

En cuanto a los desperfectos, el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con el dueño del local. Los guardias, por su parte, se acercaron la noche de los hechos para saber cómo estaba y echaron fotos y videos. "Denuncié ayer y estoy a la espera de lo que me dicen", afirma.

Hassan se considera a sí mismo "un pachequero más", razón por la que cree que no ha sido gente del pueblo: "No creo que me hayan hecho esto". Por último, aprovecha para agradecer a los vecinos de por darle ánimos en este momento difícil. "Llevo 26 años en España, nunca hemos pasado algo igual y no creo que me pase más esto porque la gente que conozco no me hace esto", apunta.