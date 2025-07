El experto explica con datos por qué es necesaria la inmigración y desmiente dos típicos bulos sobre los migrantes

Risto Mejide corta la intervención de Rocío de Meer en 'Todo es mentira': "Ahora soy yo quien la deporto a usted de este programa"

Compartir







Durante el arranque del programa, Risto Mejide daba un alegato en el que analizaba los datos de los casos de violencia cometidos por migrantes, además de explicar brevemente el por qué son necesarios en nuestro país. Por lo que, la de idea de expulsar a miles o millones de inmigrantes tal y como pretende Vox, "pondría en riesgo todo nuestro sistema económico", según apunta el presentador.

Esto es algo que no dice Risto Mejide, si no expertos como Javier Díaz Giménez, economista profesor del IE Business School, quien entra en 'Todo es mentira' para profundizar en el tema.

PUEDE INTERESARTE Risto Mejide dedica unas palabras a Toni Cruz tras publicarse la "lamentable" noticia de su fallecimiento

Para el profesional, la época que va desde la gran expansión de la construcción de la década prodigiosa a partir de 1993 hasta el 2008 "no se puede entender sin los inmigrantes".

Un dato que demuestra que "mucho del crecimiento del del producto interior bruto español se debe a a todas esas personas que han elegido venir a España, establecerse con nosotros, trabajar y residir aquí" es que actualmente "vamos camino de 50 millones de habitantes".

El motivo por el que los inmigrante no "vienen a quitarnos el trabajo"

Uno de los argumentos de la gente posicionada en contra de la inmigración es que "vienen a quitarnos el trabajo". Sin embargo, "eso no es verdad" porque "nadie los puede quitar", asegura Javier. Recordemos que, "para que se produzca una relación laboral hace falta alguien que demande un trabajador y un trabajador que esté dispuesto a aceptar un empleo".

De hecho, según señala el experto, los trabajadores inmigrantes vienen a España porque saben que existen trabajos disponibles para ellos pues "hay empleos que los nativos, los de los ocho apellidos españoles, no queremos hacer porque no nos hace falta, no nos compensa o no nos conviene". Si esos trabajos no existiesen, "no vendrían".

Por lo que "casi la mitad de ese crecimiento espectacular de las afiliaciones a la Seguridad Social que hemos visto en en los últimos dos o tres años, son trabajadores que no han nacido en España, que han venido a España a cubrir esos puestos de trabajo que los que los españoles, los nativos, no estamos dispuestos a hacer", afirma Javier Díaz. Así que, reitera: "Los inmigrantes no le quitan el trabajo a nadie".

La relación entre inmigrantes y las zonas tensionadas del precio de la vivienda

Al preguntarle Risto Mejide sobre esta cuestión, el experto tiene una respuesta clara: "Muy poca o ninguna. Decir ninguna es quizá exagerar un poco, pero su aportación a la tensión que vemos es absolutamente marginal".

Y es que, el problema de la vivienda "es un problema de una mala planificación durante décadas, de la sucesión de Administraciones Públicas, de los alcaldes con competencias en urbanismo, con decisiones sobre los planes urbanísticos..."

Es el aumento "espectacular" de la población española, la cual casi se ha duplicado en cuestión de 30 años, "no ha sido acompañado por una previsión". "Si tú te subes a una de las torres de la Castellana de Madrid, ves el final de Madrid en los cuatro puntos cardinales. Eso es mala planificación", señala.

Esto significa que, a pesar del crecimiento de la población, el número de viviendas disponibles sigue siendo la misma que hace tres décadas y, consecuentemente, que los precios suban y las zonas estén tensionadas.