Antes de arrancar el programa de 'Todo es mentira', Risto Mejide no podía permitir que pasara desapercibido los terribles sucesos acontecidos en Torre Pacheco. Por eso, hace un análisis exhaustivo de los datos relativos a la violencia cometida por migrantes con el fin de desmentir el discurso racista latente en España en los últimos tiempos.

"Si a uno le manipulan con los datos, está perdido"

Para el presentador, siempre que ocurre cualquier hecho u evento que conlleve violencia u odio, "lo que hay que hacer, piense lo que uno piense, vote lo que uno vote, es sobre todo mantenerse fiel a los datos". Y es que "los datos son los que nos darán después la oportunidad de interpretarlos".

"Si a uno le manipulan con los datos, está perdido. Da igual lo que uno vote", insiste Risto Mejide. Un ejemplo claro que pone el publicista es el siguiente: "Si a uno le dicen que el porcentaje de extranjeros detenidos o investigados es del 30%, que es un dato cierto, y a continuación le dicen que la población extranjera empadronada es del 14%, que también es otro dato cierto", las personas suelen llegar a la conclusión de que "hay un porcentaje mayor de detenidos investigados que sean extranjeros, con lo cual vienen a delinquir", tomando de esta manera "la parte por el todo".

Sin embargo, si alguien se quedan con esos datos incompletos, "se está haciendo un flaco favor a sí mismo porque se está dejando manipular", señala ya que "a la vista de ese dato, parece que sea el doble".

La importancia de distinguir el tipo de delito

Cuando hablamos de delitos, es muy importante distinguir muy bien de qué tipo de delito estamos hablando, apunta. Existen los delitos menores como robos, hurtos o delitos contra el patrimonio y, por otra parte, están los delitos violentos en los cuales "el porcentaje se equilibra": "El porcentaje entre extranjeros y nacionales es prácticamente el mismo".

Es más, "hay delitos como los delitos fiscales, la corrupción o la violencia de género, en los que los nacionales ganamos por goleada y eso nadie lo dice", afirma.

En cuanto a los delitos menores, teniendo en cuenta un metaanálisis europeo que corresponde a los países de Europa, tiene dos explicaciones: "La primera, obviamente, el nivel de pobreza, de exclusión social, de falta de redes familiares o de oportunidades. Y la segunda, que es muy importante, es el perfil demográfico porque los ciudadanos entre 18 y 35 años concentran la mayoría de este tipo de delitos en cualquier país".

"Si ahora cogemos esos datos y los incorporamos a esos porcentajes que os daba antes, si comparas jóvenes inmigrantes y locales prácticamente no hay diferencia entre los que cometen delitos jóvenes inmigrantes y jóvenes locales", asegura el presentador. Por lo que "no tiene ningún sentido decir que la mayoría de los inmigrantes delinquen o que vienen a delinquir".

La necesidad de que exista inmigración

Según apunta Risto Mejide, "la inmigración es necesaria para este país. Nos guste o no nos guste, es necesaria y esto se dice poco". Y no lo dice él, lo dicen los datos pues "el Banco de España, entre el 2000 y el 2020, la inmigración ha explicado del 15% al 18% del incremento del PIB", además de "las altas en la Seguridad Social un 14%".

Esto significa que "hay sectores como la agricultura, como la construcción, como la hostelería, como los cuidados de las personas dependientes, los desempeñan, gente que viene de fuera a ganarse la vida, a ganarse la vida como tú, como yo, como cualquier otro" y eso "arroja un saldo fiscal positivo en nuestras arcas", por lo que "pagan más cotizaciones que lo que consumen en sanidad y en pensiones", explica. "Que tampoco te engañen", afirma.

Por último, lanza una reflexión: "Son datos para no dejarse manipular. A partir de aquí, que cada uno vote a quien le dé la gana, pero por favor, no nos dejemos engañar. Que eso si uno es estúpido, no pasa nada, pero si todo un país se 'estupidiza', tenemos todos un problema".