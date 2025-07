A raíz de los sucesos en Torre Pacheco, Laila Jiménez expone públicamente los comentarios racistas que ha recibido en varias ocasiones

Laila Jiménez recibe los consejos del equipo de 'Todo es mentira' en su estreno como copresentadora del programa

Compartir







Al igual que Risto Mejide ha hecho un alegato al inicio del programa exponiendo los datos de casos de violencia cometidos por inmigrantes a raíz de los terribles sucesos acontecidos en Torre Pacheco, Laila Jiménez ha querido exponer públicamente el episodio de racismo que padeció a modo de denuncia en 'Todo es mentira'.

Durante la pausa publicitaria, Laila Jiménez le comenta a su compañero Risto Mejide que le gustaría hacer un comentario sobre la persecución de migrantes en la región de Murcia. "Sí porque, además, tú ahora estabas defendiendo que cuando alguien no le gustan sus datos, ya no se preocupa no en en ir más allá o en investigarlos", señala. Sin embargo, "A veces nos reducimos mucho más".

Para ejemplificarlo, la presentadora expone su caso: "Yo me llamo Laila, que el nombre es árabe, pero yo no soy árabe. Nadie en mi familia es árabe. Le gustó a mi madre, para eso me parió ella, pues me lo puso. Y la de veces que yo tengo que recibir 'Vete a tu país'".

Para la compañera de Risto Mejide, esto "es plenamente ignorancia y es 'No vamos a contrastar de dónde es esta chica para seguir con la misma línea de insultos'. Y es porque no queremos ir más allá, porque no queremos buscar más allá del dato o no dato. Ya no es atacar la la identidad, es más allá de la identidad. Nos basamos en un nombre y se acabó la cosa". Además, a la periodista le parece injusto que su respuesta sea "No soy marroquí": "Es que esa no es la defensa".