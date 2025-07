Antonio Naranjo pide a Mar Espinar que aporte pruebas de su acusación en 'Todo es mentira'

Como es costumbre en 'Todo es mentira', la mesa de colaboradores debate sobre los temas de actualidad. En este caso tocaba tratar la petición de tres años, nueves meses y un día de cárcel de la Fiscalía para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por delitos fiscales y falsedad documental.

El periodista Antonio Naranjo daba su opinión sobre el asunto llamando "muchísimo" la atención de Mar Espinar, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, quien ha ido apuntando ciertas cosas de su discurso porque, según señala, el colaborador aseguraba ser capaz de criticar a unos y a otros.

Sin embargo, a la colaboradora no le ha parecido que sea así y da sus argumentos al respecto. Tras rebatirle exponiéndole hechos, Naranjo está seguro que no servirán de nada: "Por supuesto, a ti te dan exactamente lo mismo porque tú estás en el Partido Socialista y tienes que decir lo que tienes que decir". Un comentario que hace saltar a la diputada, quien responde con una suposición que detonará su enfrentamiento: "Claro, y a ti te da lo mismo porque tú estás en nómina del Partido Popular"

"Enséñame la nómina"

Antonio Naranjo niega reiteradamente el comentario que acaba de hacer su compañera: "A mí no me dice nadie que yo estoy a nómina del Partido Popular. Si tú dices que yo estoy en nómina del Partido Popular, enséñame la nómina". Y es que, al periodista no le hace "gracia" porque él, desde hace 30 años, está "a nómina de los medios de comunicación" para los que trabaja, asegura. Mientras que ella, apunta, sí está "a nómina del Partido Socialista".

Mar Espinar parece recular: "Te voy a reconocer mi error". Sin embargo, quiere dejar algo claro: "El mismo error es decir que te paga el Partido Popular por trabajar en Telemadrid, que decir que me paga el PSOE por trabajar en la Comunidad de Madrid representando al Partido Socialista. A mí me pagan los madrileños".

Pero es que al colaborador le parece que existe una gran diferencia: "Tú trabajas para el Partido Socialista, eres diputada y no tiene nada de vergonzoso. Sin embargo, para un periodista trabajar para un partido político sí lo sería, con lo cual si yo te lo digo, es un hecho".