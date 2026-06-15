No te pierdas este momentazo de 'First Dates' donde un padre pilla por sorpresa a su hija jugando a los pergaminos del amor

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Toni y Sara, padre e hija, entran juntos en el restaurante de 'First Dates' porque quieren probar suerte y encontrar el amor en el programa. Y es que tienen una relación muy buena, tanto es así que salen de fiesta juntos y se cuentan sus intimidades.

La primera en conocer a su cita es la joven de 18 años, pero primero tiene que pasar el filtro de Toni. Tiene que ser "trabajador y buena persona, sobre todo", mientras que a ella le gustaría que fuese "alto, con los ojos claros, con brazos y con aspiraciones a futuro". ¿Será ese Joan?

Mientras la soltera espera en la mesa, su cita se sorprende al darse de morros con un hombre en la barra del restaurante: "Estaba la mar de incómodo". Tras lanzarle unas cuantas preguntas, Toni le da su visto bueno: "A mi me ha gustado para mi hija". Pero, ¿pensará lo mismo Sara de él? ¡No te pierdas su cita completa!

Sara es pillada por su padre a punto de darse su primer beso

Después de cenar y conocerse tranquilamente, los solteros trasladan su cita a una sala más privada donde juegan a los pergaminos del amor. "Dale a tu cita un beso 'sexy'", les pone a prueba. Es en ese momento cuando Joan se lanza y le besa el cuello a su cita, subiendo la temperatura.

Mientras, en el restaurante, Lidia Santos invita a Toni y su cita Rosa a acompañarles a un sitio: "Es una sorpresa". Lo que ellos no sabían es que estaban yendo a pillar a su hija, quien se encontraba dándole a su cita "un beso que no olvide jamás".

Al abrir la puerta, el padre de Sara se sobresalta. "He pensado 'Tierra, trágame'", confiesa ella recordando el momento con el equipo. Toni, por su parte, se arrepiente de haber interrumpido: "Creo que le he jodido a mi hija el que podría haber sido un primer beso".

Joan, en cambio, no entendía por qué el hombre con el que ha hablado en la barra ha entrado en la sala si se encontraban en un lugar privado. Pero rápidamente, el padre de Sara le cuenta la verdad al soltero: "Ella es una de mis hijas".

Finalmente, Toni y su cita se unen al juego, algo que incomoda tanto a Sara como a Rosa, su cita: "Soy lanzada pero vamos pasito a pasito". Si quieres ver cómo ha ido la cita de ellos, puedes hacerlo dándole play al siguiente video: