Rosi conquista a su cita con su show burlesque: “Me ha puesto calentón”

First Dates 09 JUN 2026 - 23:00h.

La actuación de Rosi sube la temperatura de la cita y deja a Juan sin palabras

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Rosi, una pensionista de 65 años de Valladolid que participa por segunda vez en 'First Dates', llega con muchas ganas de disfrutar de la experiencia y de sorprender a su cita. Desde el primer momento llama la atención al aparecer con un bastón que, lejos de ser un simple complemento, forma parte de una actuación de estilo burlesque que tiene preparada. Rosi tiene muy claro lo que busca en un hombre: alguien íntegro, alto y con “manos grandes”, además de una persona con la que pueda compartir y disfrutar de la vida.

Su cita es Juan, un jubilado de 66 años de Madrid, que encaja físicamente con lo que ella busca y que desde el inicio le resulta atractivo por su altura y presencia. Durante la conversación, Juan le pregunta por el bastón: “¿Porque usas bastón, te pasa algo o es porque te gusta?”, pero Rosi decide mantener el misterio. Ella también deja claros sus límites en una relación, asegurando que no se iría a la cama con alguien el primer día, a lo que Juan responde con naturalidad que él sí estaría dispuesto.

La charla avanza entre temas cotidianos y personales, como los gustos musicales o los animales. En este punto, Juan reacciona con cierta incomodidad al descubrir que Rosi tiene una rata en casa: “Una rata, qué asco, imagínate que me invita a su casa y no me dice lo de la rata”. Juan se atraganta y Rosi, preocupada, se ofrece a hacerle el boca a boca, lo que genera una reacción inesperada en él.

Juan sorprende con su respuesta tras la propuesta de su cita: “¿Con lengua o sin lengua?”

Finalmente, Rosi desvela el verdadero uso del bastón con una actuación de burlesque que sorprende y divierte a Juan, que reconoce entre risas: “Me ha puesto calentón”.

En la decisión final, Juan tiene claro que quiere una segunda cita: “Si tú quieres, y si no, a joderse me toca”, y Rosi también acepta volver a verse con él, asegurando que le parece un hombre divertido y con conversación.