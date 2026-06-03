First Dates 03 JUN 2026 - 23:30h.

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José regresa por segunda vez a ‘First Dates’. En esta ocasión, el soltero reaparece en el programa con un look totalmente renovado, que nada tiene que ver con su anterior aspecto. Y es que el soltero se ha puesto una prótesis capilar con la que ha conseguido renovar por completo su imagen. Al verlo, Carlos Sobera le ha preguntado al respecto y este se ha sincerado con él.

"Has cambiado un poquito, eh", le ha dicho el presentador al recibirlo en la puerta del restaurante. "No vengo desde el 2019 y era calvo", ha respondido él, quien más tarde se sinceraba: "Me levantaba tarde, no cumplía con mis obligaciones... Estaba dejado. Entonces, luego todo eso se enderezó y me puse más formal".

Carlos Sobera, interesado por esto, le ha preguntado que si su transformación, tanto física como espiritual, ha cambiado también su relación con el sexo opuesto de algún modo, a lo que este ha respondido: "Sí, me han llamado hasta las ex. Me han visto por las redes y me han dicho 'qué guapo', 'Te has quitado 20 años'" y he tenido citas". Lo cierto es que, aunque el soltero asegura que nunca tuvo ningún complejo, está satisfecho con su nuevo look: "Me gustó, pero resulta que ha gustado a mucha gente".

Marga confiesa a José que tiene un amigo especial

Esta vez, la cita de José ha sido Marga. La soltera, que se encuentra en una etapa en la que ha aprendido a disfrutar de su vida tanto en casa como fuera, busca alguien que la haga compañía. Lo que ninguno de los dos esperaba era sentir un flechazo mutuo y una fuerte conexión. "Congeniamos en tantas cosas que me he quedado flipando", ha asegurado ella tras hablar con él sobre sus aficiones y sus maneras de ver la vida.

Ha sido en el momento de hablar de sus relaciones pasada, cuando Marga le ha hecho una inesperada confesión a José: "Ahora mismo no tengo nada... Bueno, un amigo que muy de vez en cuando cenamos, quedamos y lo que haga falta. Hay que dar una alegría al cuerpo", se ha sincerado la soltera, que también ha señalado: "Cuando he tenido pareja he parado, pero cuando no le digo 'ven acá'".

Lejos de escandalizarse, José ha admitido que él también tiene amigas porque está soltero y "no le tiene que dar explicaciones a nadie". Tras la cena, los solteros se han ido a una sala más íntima y su flechazo se ha materializado con un apasionado beso antes de tomar la decisión final. ¿Quieren una segunda cita juntos? ¡Dale al play y descúbrelo!