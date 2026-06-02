Lara Guerra 02 JUN 2026 - 23:30h.

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Iván tiene 23 años y es un desempleado con ganas de encontrar a su gitana ideal bajo los focos de 'First Dates'. El soltero ha dejado muy sorprendido a Carlos Sobera al comentarle todo lo que ha vivido junto a su amigo Omar Montes.

El madrileño no es gitano, sin embargo, se ha criado con ellos desde pequeño y son su gran familia. Al conocer esta información, no ha dudado en preguntarle si conoce a algún famoso; una cuestión que a Iván le ha encantado para poder desvelarle su gran amistad con el cantante: "Conozco a Omar, hemos cantado alguna vez y tengo mucha admiración por él. Si me dice que cante, me lanzo".

Iván revela el momento en el que sintió que Omar Montes era su mayor admiración

Tras esto, el soltero comentaba al equipo el momento en el que surgió todo ese aprecio hacia Montes: "Él sacó un libro que despertó toda mi admiración. Empecé a conocer su historia y me di cuenta de lo mucho que se parecía a la mía y es mi claro ejemplo a seguir de que con esfuerzo puedes llegar a lo más alto como él".