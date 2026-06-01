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El motivo por el que una soltera de 'First Dates' siente rechazo por el 'Opus Dei': "Soy muy intransigente por el trauma causado"

El motivo por el que una soltera siente rechazo por el 'Opus Dei': "Soy muy intransigente por el trauma causado"
Candela habla sobre su experiencia en el Opus Dei. 'First Dates'
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Ya en su llegada al restaurante de 'First Dates', la joven Candela de 21 años le confesaba a Lidia Santos que acaba de salir de "un celibato voluntario", un concepto que le explica en profundidad al ver su confusión. Y es que ha sentido "mucho rencor" hacia los hombres, pero ahora tiene claro qué es lo que quiere en una pareja.

Sin embargo, el motivo que le da a su cita Carlos sobre por qué se metió en dicho celibato es más profundo: la soltera estuvo en el Opus Dei hasta los 13 años, con normas estrictas que detalla a su cita en el video principal de esta noticia, y después empezó a elegir sus parejas "muy mal".

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En cuanto a su experiencia en el Opus Dei, Candela le explica a su cita que le ha "causado mucho trauma" sobre todo en el tema del sexo. Y es que la soltera llegó a tener lo que ella llama "una mierda de pensamiento", motivo por el cual a día de hoy le parece "un no rotundo": "Nadie debería percibir así la religión. Soy muy intransigente por el trauma causado".

La cita completa de Candela y Carlos

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No te pierdas la cita completa de Candela y Carlos, donde entre otros momentazos, la soltera sorprende a su cita con una anécdota que demuestra su impulsividad y que consigue dejarle ojiplático.

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