First Dates 27 MAY 2026 - 23:05h.

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Jordy, un encargado de restaurante de 28 años, ha llegado al 'First Dates' con la intención de encontrar una mujer que le sorprenda. Algo que ha cumplido con creces su cita Gabriela, de 25 años. Y es que la soltera no ha dudado en sincerarse con él sobre las dos regresiones que experimentó a vidas pasadas, algo que lo ha dejado completamente en shock.

La cita entre Gabriela y Jordy ha comenzado de la mejor de las maneras, en especial, después de que él le entregase a la soltera un ramo de flores, un gesto que esta ha recibido gratamente: "Me ha encantado". Por su parte, el soltero se ha quedado fascinado con su belleza: "Muy bonita".

El flechazo que ambos han sentido no ha parado de crecer a medida que han ido conociéndose mejor. Y es que los solteros no esperaban encontrar tantísimas cosas en común. Desde su profesión hasta su pasión por la escritura, pasando por sus planes de futuro y su habilidad para el canto, han sido muchas las aficiones y proyectos que los solteros han descubierto que comparten.

Las impactantes regresiones a vidas pasadas de la soltera

En un momento dado de la cena, Gabriela ha querido saber si Jordy creía en las vidas pasadas, algo muy importante para ella. Cuando el soltero le ha dicho que sí, ella, visiblemente aliviada porque el soltero creyese, se ha sincerado por completo: "Tuve dos regresiones. He estado en terapia, pero de repente una cosa llevó a la otra y terminé en una vida donde estaba en una cueva. Era yo en otro cuerpo y otra época".

Al escuchar a la soltera, Jordy no ha podido ocultar su cara de incredulidad. Aunque, tras el shock inicial, el soltero le ha confesado a su cita que ha vivido proyecciones astrales: "Tuve varios accidentes en los que mi corazón dejo de latir, eso me hizo trascender de manera espiritual a un mundo donde te haces visibles hacia la vida y la muerte". A lo que ella ha reaccionado: "Qué heavy".

La decisión final de los solteros

Tras un rato de privacidad en la sala de intimidad total, donde los solteros lo han dado todo en el karaoke, demostrando sus habilidades vocales, Gabriela y Jordy han tomado la decisión final. Él ha constado primero: "Me gustaría, me pareces muy maja y guapa". Seguidamente, ella ha respondido: "Concuerdo con él. Me gustaría darle una oportunidad".