Lara Guerra 26 MAY 2026 - 23:18h.

Compartir







Llega a 'First Dates' el especial 'Floklore' en el que el mejor restaurante del amor se llena de las mejores tradiciones de España en su especial. Cada uno de los solteros aparece con su traje regional y sus maravillas gastronómicas.

Matías se ha vestido de vasco, el lugar de donde procede Carlos Sobera; él concretamente nació en Baracaldo, Vizcaya y sin pensarlo dos veces, el de Argentina le ha pedido que le enseñe cosas típicas. Y como no podía ser menos, el presentador comenzaba a emitir el acento y le pedía que comiera las gildas: "Los vascos las comemos de 2 en 2 o de 4 en 4".

Matías realiza el levantamiento de piedra

Tras esto, le ha mostrado otra de las tradiciones de su tierra; el levantamiento de piedra. Con una gran piedra en medio del restaurante le ha pedido a Matías que la agarrara y la tirara; algo con lo que el de Argentina ha quedado completamente sorprendido.