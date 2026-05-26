Carlos Sobera saca sus raíces vascas y enseña el levantamiento de piedra a Matías: "Ya eres medio vasco"
La sinceridad de una soltera al escuchar a su cita hablar con acento "canarión": "Ese dialecto no me pone nada"
Disfruta al completo de todos los programas de 'First Dates'
Llega a 'First Dates' el especial 'Floklore' en el que el mejor restaurante del amor se llena de las mejores tradiciones de España en su especial. Cada uno de los solteros aparece con su traje regional y sus maravillas gastronómicas.
Matías se ha vestido de vasco, el lugar de donde procede Carlos Sobera; él concretamente nació en Baracaldo, Vizcaya y sin pensarlo dos veces, el de Argentina le ha pedido que le enseñe cosas típicas. Y como no podía ser menos, el presentador comenzaba a emitir el acento y le pedía que comiera las gildas: "Los vascos las comemos de 2 en 2 o de 4 en 4".
Matías realiza el levantamiento de piedra
Tras esto, le ha mostrado otra de las tradiciones de su tierra; el levantamiento de piedra. Con una gran piedra en medio del restaurante le ha pedido a Matías que la agarrara y la tirara; algo con lo que el de Argentina ha quedado completamente sorprendido.