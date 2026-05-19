First Dates Madrid, 19 MAY 2026 - 23:35h.

No te pierdas las citas de Liz y Tura, hermanas y confidentes, con Enrique y Domingo

No te pierdas ni una solo cita de 'First Dates' con sus programas completos en Mediaset Infinity

Compartir







Liz y Tura son dos hermanas que llegan al restaurante más famoso de la televisión para buscar al que podría ser el amor de sus vidas. Lo que la mayor de ellas no se esperaba es que el primer pretendiente suyo en 'First Dates' sería un conocido de sus redes sociales: "No, por favor. No será él. Ya sé más o menos la forma que tiene de actuar porque hemos hablado mucho".

Tanto es así que, ya a solas con el equipo, Liz le muestra los mensajes que el soltero le enviaba: "Ni me acordaba de esto, imagínate". Sin embargo, Enrique quiere dejar al lado el tema de las redes sociales y aprovechar este momento en el que no se encuentra Carlos Sobera para lanzarles una propuesta indecente.

"Tú ves mucho Netflix porque ya se montaba él la película", comentaba con el equipo Liz. Sin embargo, para su hermana Tura había preparado otro pretendiente.

"Creo que le ha gustado más mi hermana"

El segundo pretendiente en llegar es Domingo y, aunque les dan la opción de intercambiarlos entre ellas, lo cierto es que a Tura le convence más este último que Enrique. Sin embargo, el soltero le hace algún que otro comentario que le hace pensar que el sentimiento no ha sido mutuo. ¡Dale play al momentazo!