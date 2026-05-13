First Dates 13 MAY 2026 - 23:00h.

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Javier, de 48 años, llega al restaurante de ‘First Dates’ por tercera vez esperando encontrar a la mujer de sus sueños. Al ver a Matías Roure, el soltero ha hecho hincapié en que las copas que este le dio en sus dos últimas veces en el programa no surgieron efecto: "La primera te pedí afrodisiaco y no funcionó, la segunda, infalible y falló". Por este motivo, el barman oficial le ha propuesto entrar al otro lado de la barra: "¿Sabes lo que te digo? Hoy te lo vas a preparar vos".

El soltero ha aceptado de inmediato la propuesta de Matías Roure y se ha puesto en la barra, dispuesto a preparar su copa y la de su cita, o como él la ha llamado: "su pócima del amor". Antes de que la soltera entrase al restaurante, Carlo Sobera ha explicado a Javier: "Le diré que eres nuestro nuevo barman porque está de baja temporal Matías". Instantes después, Ana Isabel, de 54 años, ha entrado por la puerta.

"Hoy tenemos camarero nuevo; está en prácticas, puedes pedirle lo que quieras", le ha dicho Carlos Sobera a la soltera. En su papel de barman, Javier le ha servido un chupito: "Para que encuentres el amor. Vamos a brindar por tu belleza, porque se acaba de iluminar todo el salón cuando has entrado".

Carlos Sobera "despide" a Javier como barman

Después de que ambos se bebiesen su chupito, Carlos Sobera se ha acercado con gran determinación a Javier para echarle de su nuevo puesto trabajo por las dos infracciones que ha cometido: "Regla uno: no se liga con los clientes. Regla dos: no se bebe en el trabajo. ¡A la calle, despedido, sal de la barra!" Seguidamente, el presentador ha desvelado a Ana Isabel la verdadera identidad del barman: "Como cliente es tu cita, como barman despedido".

Tras este momentazo, que Ana Isabel ha recibido de buen agrado, los solteros ha comenzado su cita. A mediada que se han ido conociendo, ha surgido entre ellos una gran química y conexión, pese a sus diferencias. "Podría ser una buena combinación como Chaplin y Coco Chanel", ha asegurado ella. Una complicidad que ha ido en aumento cuando ambos se han trasladado a la sala privada.

Aprovechando la intimidad, Ana Isabel y Javier han desatado su pasión con unos besos de película con los que ambos se han dejado llevar, protagonizando un tórrido momento que ha subido la temperatura. Desde un beso a cámara lenta hasta un sensual beso en una pose de lo más sexy, los solteros se han fundido en uno solo. ¡No te lo pierdas!