Lara Guerra 07 MAY 2026 - 02:01h.

Compartir







Steffani tiene 29 años, es distribuidora comercial y gogó, y llega desde Granada para encontrar a su otra mitad bajo los focos de 'First Dates'. Se considera una persona muy activa y nada tranquila. En el amor asegura que es más tradicional y cree que ha debido nacer con el espíritu de otra época porque actualmente sus decepciones en relaciones nada tienen que ver con sus deseos de formar una familia y tener una pareja estable.

Su prototipo son los chicos morenos, altos y tatuados; y parece que concuerda con el chico que viene a conocerla esta noche. Su nombre es Tomás, un pluriempleado de 28 años que llega desde Ibiza para conocer a Steffani. El soltero se define como una persona tranquila.

Steffani despierta la pasión con Tomás a través de su baile sensual

Ya desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse y pese a que ella le ha encantado físicamente, la impresión de Tomás ha sido la contraria. Sin embargo, tras una cita donde el soltero se ha mostrado algo más tímido que la Steffani, pero en el tema del sexo se han sentido bastante compenetrados.

Tal es así que la soltera le ha concedido un baile muy sensual que ha provocado que la temperatura alcance sus máximos acabando con un fogoso beso ¡Dale al play para no perderte nada!