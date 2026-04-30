Lara Guerra 30 ABR 2026 - 01:40h.

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El enfado monumental de María Lara con su cita tras negarse a ir al reservado con ella y hacerle pagar a medias: “Me cago en tu estampa”

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José es ante todo un showman. Al soltero lo llaman “el rey de la fiesta’ y ha decidido hacer de su hoobie una profesión. Unas dotes como animador de eventos que ha querido demostrar a su cita a la que ha sorprendido con una inolvidable actuación en la que se ha lucido disfrazado de ‘alien’.

José tiene 50 años y es un pluriempleado que llega desde Villafranca, Badajoz para encontrar a su otra mitad bajo los focos de 'First Dates'. Se siente joven y un gran animador de fiestas; pero en el amor lleva ocho o diez años sin tener una relación. Sin embargo, confiesa que como trabaja de noche no puede ligar.

Manoli, incapaz de contener la risa ante la situación: "Pensaba que iba de rana"

Espera una mujer cariñosa, normal y sencilla de las de "toda la vida". Por la puerta llega Manoli, una artista de 51 años que llega desde Almendralejo, Badajoz para encontrar a su otra mitad. Asegura que, como buena extremeña tiene un gran sentido del humor y noble. Nada más verla, José se ha quedado encandilado por ella, pero la soltera no acaba de encontrar en él, el prototipo que esperaba.

Ya desde la mesa y tras tener sus primeras conversaciones, el soltero abandonaba la cita para darle una gran sorpresa a su cita: la gran actuación de 'La tostadita'. Con su gran traje de Alién, Manoli se queda atónita ante tremendo show. El soltero con micro en mano canta su gran hit, dejando a la soltera entre risas incontables.