Una soltera lee las energías de las camareras de 'First Dates': “Las veo un poco falsitas”

First Dates 08 ABR 2026 - 23:45h.

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Vicen está recién jubilada y durante años trabajó en el Colegio de Abogados de Valencia. Lleva una pulsera de los siete nudos como protección porque, fue jubilarse y empezar los contratiempos: una caída en plena calle que aún la mantiene coja, episodios de vértigo y un problema persistente en uno de sus ojos, que tiene muy seco.

En el terreno sentimental, Vicen se muestra igual de clara. Estuvo casada durante 20 años y, aunque asegura que su exmarido “no es mala persona”, decidió poner punto final a la relación. Desde entonces ha tenido muchas relaciones: “He tenido muchas relaciones y no he dado el braguetazo porque no he querido”, afirma con rotundidad. No busca compromisos ni planes a largo plazo: prefiere vivir el momento y disfrutar.

También deja clara su opinión sobre Carlos Sobera.: “Como presentador será una eminencia, pero a mí particularmente no me atrae, no me dice nada”, comenta sin rodeos.

Vicen: "Ha pasado muchísima gente, todos somos energía y siempre dejamos algo”

Otra faceta importante de Vicen es su interés por la santería y el mundo espiritual. Asegura que percibe cosas y sensaciones que otros no captan. Cuando Carlos le pregunta si nota algo especial en el restaurante, ella no duda en recomendar una limpieza energética: “Contrata a un santero y que haga una buena limpieza. Ha pasado muchísima gente, todos somos energía y siempre dejamos algo”.

Incluso cuando las camareras le preguntan por sus energías, Vicen se atreve a describir lo que percibe. Sin embargo, más tarde confiesa con honestidad sus sensaciones: “No me acaban de gustar, las veo un poquito falsitas, es lo que yo he percibido”.